Twitter'da artık konular takip edilebilecek

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Popüler sosyal medya platformu Twitter'da ilginizi çeken kullanıcıları takip edebiliyorsunuz ancak yakın bir tarihte, ilginizi çeken konuları da takip etmeniz mümkün olacak.

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Seçilmiş tweet'ler listelenecek

The Verge sitesinde yayınlanan yeni bir rapora göre, Twitter yakında kullanıcıların ilgisini çeken konularda atılan tweet'leri takip edebilmelerini sağlayacak. Bu özellikle birlikte artık belirli bir hesabı takip etme zorunluluğunuz ortadan kalkarken, ilgilendiğiniz konuyla ilgili yüzlerce tweet'e kolayca ulaşabilecek olmanız da size büyük bir avantaj sağlayacak.

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Spor, eğlence, oyun vb. gibi 300'e yakın konu içinden seçim yapabileceğiniz takip sisteminde, listelenen tweet'ler ise daha fazla güvenilirliği olan Twitter hesaplarından gelecek. Bu özelliğin yeni olmadığını da belirtmemiz gerek, zira Instagram platformunda da hashtag'leri takip edebileceğiniz benzer bir özellik mevcut.

https://www.theverge.com/2019/11/6/20948547/twitter-topics-launch-sports-gaming-entertainment-test