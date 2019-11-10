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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter'da artık konular takip edilebilecek

    Mikro blog sitesi Twitter yakında yeni biz özelliğe kavuşuyor. Şirketten yapılan açıklamalara göre kullanıcılar artık ilgilerini çeken bir konuda atılan tweet'leri takip edebilecekler.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Twitter'da artık konular takip edilebilecek
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    Popüler sosyal medya platformu Twitter'da ilginizi çeken kullanıcıları takip edebiliyorsunuz ancak yakın bir tarihte, ilginizi çeken konuları da takip etmeniz mümkün olacak.

    Ayrıca Bkz. "Netflix, eski model Samsung TV'lerdeki desteğini sonlandırıyor"

    Seçilmiş tweet'ler listelenecek

    The Verge sitesinde yayınlanan yeni bir rapora göre, Twitter yakında kullanıcıların ilgisini çeken konularda atılan tweet'leri takip edebilmelerini sağlayacak. Bu özellikle birlikte artık belirli bir hesabı takip etme zorunluluğunuz ortadan kalkarken, ilgilendiğiniz konuyla ilgili yüzlerce tweet'e kolayca ulaşabilecek olmanız da size büyük bir avantaj sağlayacak.

    Twitter'da artık konular takip edilebilecek
    Tam Boyutta Gör

    Spor, eğlence, oyun vb. gibi 300'e yakın konu içinden seçim yapabileceğiniz takip sisteminde, listelenen tweet'ler ise daha fazla güvenilirliği olan Twitter hesaplarından gelecek. Bu özelliğin yeni olmadığını da belirtmemiz gerek, zira Instagram platformunda da hashtag'leri takip edebileceğiniz benzer bir özellik mevcut.



    https://www.theverge.com/2019/11/6/20948547/twitter-topics-launch-sports-gaming-entertainment-test Yorum Yaz
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