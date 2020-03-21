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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter daha fazla sağlık uzmanının hesabını onaylayacak

    Twitter'ın şimdiye kadar oldukça opak olan hesap onaylama prosedürü, koronavirüs sebebiyle bir nebze açık hâle geldi. Sağlık uzmanlarının hesapları, bu süreçte çok daha hızlı onaylanıyor.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Twitter, yeni yaptığı açıklamayla sağlık sektöründekilerin ve bu alandaki uzmanların onaylanmış hesap ibaresini alma sürecini hızlandıracak. Sosyal medya platformunun son derece opak bir yapıya sahip olduğu onaylama süreci, koronavirüs salgını sebebiyle biraz olsun gevşeyecek gibi görünüyor. Bu gevşeme, umarız gerçek olmayan hesapların doğrulanmasına sebep olmaz.

    Atılan bir tweette yazılana göre Uluslararası sağlık otoriteleriyle çalışan firma, yüzlerce hesabı zaten onayladı ve devamı gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Yayın kalitesini düşüren şirketler arasına Amazon ve Apple da katıldı"

    Sosyal medya üzerinde her zaman olduğundan daha fazla kirli bilgilerin dolaştığı bu dönemde, firmalar karşı durmak için ellerinden geleni yapıyor. Twitter’ın bu hamlesi, yanlış bilgiler içeren tweetleri silmekle birleştirildiğinde kullanıcılar için çok daha güvenilir bir ortam yaratacaktır.



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