Twitter daha fazla sağlık uzmanının hesabını onaylayacak

Twitter, yeni yaptığı açıklamayla sağlık sektöründekilerin ve bu alandaki uzmanların onaylanmış hesap ibaresini alma sürecini hızlandıracak. Sosyal medya platformunun son derece opak bir yapıya sahip olduğu onaylama süreci, koronavirüs salgını sebebiyle biraz olsun gevşeyecek gibi görünüyor. Bu gevşeme, umarız gerçek olmayan hesapların doğrulanmasına sebep olmaz.

Atılan bir tweette yazılana göre Uluslararası sağlık otoriteleriyle çalışan firma, yüzlerce hesabı zaten onayladı ve devamı gelecek.

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Sosyal medya üzerinde her zaman olduğundan daha fazla kirli bilgilerin dolaştığı bu dönemde, firmalar karşı durmak için ellerinden geleni yapıyor. Twitter’ın bu hamlesi, yanlış bilgiler içeren tweetleri silmekle birleştirildiğinde kullanıcılar için çok daha güvenilir bir ortam yaratacaktır.

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