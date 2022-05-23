Twitter, kriz zamanlarında yanlış bilginin önüne nasıl geçmeyi planladığını açıkladı

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Sosyal medya platformları, başta Twitter olmak üzere artık haberlere en hızlı ve rahat ulaştığımız platformlar. Ancak ne yazık ki bu tarz platformlarda da özellikle kriz zamanlarında bir bilgi kirliliği oluyor ve yanlış bilgiler gündeme geliyor. Geçtiğimiz saatlerde de Twitter, bu konuyla nasıl başa çıkacağını anlattı.

Twitter Güvenlik Başkanından Açıklama

Twitter Güvenlik Başkanı Yoel Roth imzasıyla yayınlanan bir blog yazısında kendisi şunları söyledi:

Dünyanın her yerinde insanlar gerçek zamanlı olarak güvenilir bilgiler bulmak için Twitter'ı kullanıyor. Kriz dönemlerinde – örneğin silahlı çatışma durumları, halk sağlığı acil durumları ve büyük ölçekli doğal afetler – güvenilir, güvenilir bilgi ve kaynaklara erişim çok daha kritiktir.

Twitter olarak güvenilir bilgileri verme çabalarımıza rehberlik edecek ve krizler sırasında viral yanlış bilgilerin bizim tarafımızdan büyütülmemesini veya tavsiye edilmemesini sağlamaya yardımcı olacak küresel bir politika olan krizle ilgili yanlış bilgilendirme politikamızı tanıtıyoruz. Kriz zamanlarında, yanıltıcı bilgiler halkın güvenini sarsabilir ve zaten savunmasız olan topluluklara daha fazla zarar verebilir. Kriz olayları sırasında güvenilir bilgileri daha erişilebilir kılmak için mevcut çalışmalarımızın yanı sıra, bu yeni yaklaşım, en görünür, yanıltıcı içeriğin, özellikle ciddi zararlara yol açabilecek içeriğin tarafımızca yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olacaktır.

Politika geliştirmek

Twitter'daki ekipler, geçen yıldan bu yana küresel uzmanlardan ve insan hakları kuruluşlarından gelen önemli girdilerden yararlanarak bir kriz yanlış bilgilendirme çerçevesi geliştirmek için çalışıyor. Bu politikanın amaçları doğrultusunda, krizleri, yaşam, fiziksel güvenlik, sağlık veya temel geçim için yaygın bir tehdidin olduğu durumlar olarak tanımlıyoruz. Bu tanım, Birleşmiş Milletlerin insani kriz tanımı ve diğer insani değerlendirmelerle tutarlıdır.

İleride, yaklaşımımızı genişlettikçe, Birleşmiş Milletler Kurumlar Arası Daimi Komitesi'nin (IASC) acil müdahale çerçevesi ve diğer küresel insani çerçeveler tarafından bilgilendirilen diğer ortaya çıkan küresel krizleri de uygulayacağız.

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En ciddi zararları ele almak

Kriz anlarında bir şeyin doğru mu yanlış mı olduğunu belirlemek son derece zor olabilir. İddiaların yanıltıcı olup olmadığını belirlemek için, çatışma izleme gruplarından, insani yardım kuruluşlarından, açık kaynak araştırmacılarından, gazetecilerden ve daha fazlasından elde edilen kanıtlar dahil olmak üzere, birden fazla güvenilir, kamuya açık kaynaktan doğrulamaya ihtiyacımız var.

Kriz dönemlerinde konuşma hızlı hareket eder ve geniş erişime sahip hesaplardan gelen içeriğin izlenme ve etkileşim alma olasılığı daha yüksektir. Potansiyel zararı azaltmak için, bir iddianın yanıltıcı olabileceğine dair kanıtımız olur olmaz, bu politika kapsamındaki içeriği Twitter'da (Ana zaman çizelgesi, Arama ve Keşfet) dahil etmeyiz veya önermeyiz. Ayrıca, devlete bağlı medya hesapları, doğrulanmış, resmi devlet hesapları gibi yüksek profilli hesaplardan yüksek oranda görünür Tweetlere ve Tweetlere uyarı bildirimleri eklemeye öncelik vereceğiz.

Aşağıdakileri içeren bir uyarı bildirimi ekleyebileceğimiz bazı Tweet örnekleri:

Yanlış kapsama veya olay raporlaması veya bir çatışma geliştikçe sahadaki koşulları yanlış karakterize eden bilgiler;

Güç kullanımı, toprak egemenliğine yönelik saldırılar veya silah kullanımına ilişkin asılsız iddialar;

Belirli nüfuslara karşı savaş suçları veya toplu vahşetlerle ilgili açıkça yanlış veya yanıltıcı iddialar;

Uluslararası toplum müdahalesi, yaptırımlar, savunma eylemleri veya insani yardım operasyonları hakkında yanlış bilgi.

Güçlü yorumlar, yalanlama veya doğrulama çabaları ve kişisel anekdotlar veya birinci şahıs hesapları politika kapsamına girmez.

Krizle ilgili yanlış bilgilendirme politikasını ihlal eden içeriğe sahip Tweetler, aşağıdakine benzer bir uyarı bildiriminin arkasına yerleştirilecektir:

Krizle ilgili yanlış bilgilendirme uyarısının resmi

Twitter'daki kişilerin Tweeti görüntülemek için uyarı bildirimini tıklamaları gerekecek ve içerik, hizmet genelinde güçlendirilmeyecek veya önerilmeyecek. Ayrıca Beğeniler, Retweetler ve Paylaşımlar devre dışı bırakılacak ve bildirim, krizle ilgili yanlış bilgilendirmeye yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgiye bağlantı verecek.

İçerik denetleme, içeriği kapatmaktan veya kaldırmaktan daha fazlasıdır ve potansiyel zararın ciddiyeti ile orantılı olmalarını sağlamak için gerçekleştirebileceğimiz eylemlerin kapsamını genişlettik. Belirli içerikleri güçlendirmemenin veya önermemenin, etiketler aracılığıyla bağlam eklemenin ve ciddi durumlarda Tweetlerle etkileşimi devre dışı bırakmanın, kritik küresel olayların konuşmalarını ve kayıtlarını korurken zararı azaltmanın etkili yolları olduğunu gördük.

Bu ilk güncelleme Ukrayna'daki savaştan başlayarak uluslararası silahlı çatışmalara odaklanmış olsa da, politikayı ek kriz biçimlerini içerecek şekilde güncellemeyi ve genişletmeyi planlıyoruz. Politika, Afganistan, Etiyopya ve Hindistan gibi diğer küresel krizler sırasında konuşlandırılan mevcut çalışmalarımızı tamamlayacak.

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Twitter'ın kriz dönemlerinde yanlış bilgiyi önleme politikası