Twitter'ın kurucusundan yeni nesil sosyal ağ geliyor: Bluesky Social

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter'a yeni bir alternatif mi arıyorsunuz? Twitter'ın orijinal mimarı Jack Dorsey'in sizin için bir fikri olabilir: Bluesky Social.

Elon Musk, Tesla mühendislerine Twitter'ın kodlarını inceletiyor 2 gün önce eklendi

Yeni sosyal ağ "merkezi olmayan" bir yapıya sahip olacaği gibi, ana özelliği diğer ağlardaki hesapların bu ağa aktarılabilmesi olacak. Bluesky Social ayrıca tek bir uygulama kullanarak farklı platformlar arasında geçiş yapma olanağı da vaat ediyor. Uygulamanın kendisi halen kapalı modda test ediliyor ancak yakında halka açılacak.

Tam Boyutta Gör

Bilindik sosyal ağlardan farklı çalışacak

Açıkçası şimdilik böyle bir sosyal ağın nasıl çalışacağını anlamak zor. Ancak Dorsey'in platformu birkaç temel özelliğe sahip olacak: hesaplarını oraya taşıyabilme, "algoritmik seçim", "etkileşim" ve "performans". Özetlemek gerekirse, kullanıcıların tek bir uygulama kullanarak birden fazla sosyal platform arasında hareket edebilmesi, diğerlerinin ne gördüğünü ve sosyal ağ ile ne kadar veri paylaşıldığını kontrol edebilmesi mümkün olacak.

Bluesky Social'ın ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir zaman çizelgesi ise henüz açıklanmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Twitter'ın kurucusundan yeni nesil sosyal ağ: Bluesky Social