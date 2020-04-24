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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter, Koronavirüs pandemisini 5G ağlarıyla ilişkilendiren gönderileri kaldıracak

    İngiltere'de Koronavirüs salgınının başlamasına neden olduğu gerekçesi ile 5G baz istasyonlarına saldırı düzenlenmişti. Twitter bu algıyı yaratan gönderileri kaldıracağını açıkladı.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Twitter, Koronavirüs pandemisini 5G ağlarıyla ilişkilendiren gönderileri kaldıracak
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    Twitter teknik destek servisinin resmi hesabında, Koronavirüs pandemisinin doğrulanmamış iddiaları olarak yorumlanan ve bu nedenle silinmeye tabi olan yayınların listesinin genişletildiğini duyuran bir gönderi paylaşıldı.

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    Açıklamada, sosyal ağın “insanları kötü amaçlı etkinliklerde bulunmaya teşvik eden doğrulanmamış iddialarla ve ayrıca kritik 5G altyapısını yok edip zarar verebileceği, panik, sosyal huzursuzluk veya isyanlar yayabilecek” tweetleri kaldıracağı belirtildi. Yeni kuralların, Koronavirüs pandemisini 5G ağlarının gelişine bağlayan tüm tweetler için geçerli olmadığını belirtmek önemli. Bunun yerine sosyal ağ, “insanları eyleme teşvik eden” ya da başka bir şekilde vandalizmi teşvik eden tweet'lerin kaldırılmasına öncelik verecek.

    Twitter, Koronavirüs pandemisini 5G ağlarıyla ilişkilendiren gönderileri kaldıracak
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    İsyana teşvik edecek tweet'ler siliniyor

    Yeni değişiklikler daha önce Twitter'da onaylanan kuralların bir parçası olacak. Açıklamalara göre, kullanıcıların kitlesel panik veya sosyal huzursuzluğu provoke edebilecek materyaller yayınlamasına izin verilmiyor. Kural uygulamaya konulduğundan beri, sosyal ağda “yanıltıcı ve potansiyel olarak tehlikeli içerik” içeren 2.200'den fazla tweet silindi.

    5G teknolojisi hakkındaki komplo teorilerinin, Koronavirüs pandemisinin neden olduğu gergin durumun ortasında özellikle somut bir sorun haline geldiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Batı haber ajanslarına göre, yalnızca İngiltere'de geçen ay 50 baz istasyon kulesi ve diğer ağ altyapı nesneleri zarara uğratıldı. Son birkaç haftada da benzer vakaların Avrupa bölgesindeki bazı diğer ülkelerde de görüldüğünü belirtelim.



    https://www.engadget.com/twitter-targets-5g-conspiracy-theories-coronavirus-213204841.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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