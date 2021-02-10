Twitter son çeyrekte kullanıcı sayısını arttırdı

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Pandemi nedeniyle insanların eve kapanması ve internet ile daha çok haşır neşir olması haliyle sosyal medya ağlarına önemli bir etki yaptı. Bunlardan biri olan Twitter geçen yılı kullanıcı artışı ile kapadı.

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Beklentileri aştı

2019 yılında kullanıcı kazanma konusunda sıkıntı yaşayan Twitter geçen yılı oldukça verimli geçirdi. Özellikle ABD başkanlık seçimleri ile birlikte başlayan hareketlilik aktif kullanıcı sayısının da artmasına neden oldu.

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Açıklanan mali tablolara göre geçen yılın son çeyreğinde Twitter toplamda 192 milyon günlük aktif kullanıcıya ulaştı. Yıl bazında yüzde 27 artış yakalayan platform paralelinde gelirlerini de beklentilerin üzerine çıkardı. Analizlerin 1.19 milyar dolar beklentisine rağmen Twitter yaklaşık 1.29 milyar dolar gelir elde etmeyi başardı.

Yeni yılın ilk çeyreğinde Twitter’ın ivmesini koruması bekleniyor ancak son dönemdeki devlet görevlilerine yönelik kısıtlamaları tartışmaları alevlendirecek gibi. ABD’de Trump’a engel koyan Twitter ülkemizde de Süleyman Soylu’nun ayrımcılık içerdiğini düşündüğü gönderilerini kısıtlamıştı. Bu bakımdan Twitter’ın bir sansür aracına dönüşeceğini iddia eden platformların sayısı bir hayli fazla.

https://www.businessinsider.com/twitter-earnings-q4-revenue-eps-new-users-2021-2

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