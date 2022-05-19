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    Twitter, yönetici pozisyonunda kayıplar yaşıyor

    Elon Musk'ın satın alma girişimiyle hareketlenen Twitter gündeminde bu kez de şirketten ayrılan yöneticiler yer alıyor. Son zamanlarda şirketle yolları ayrılan yönetici sayısı beşe yükseldi.
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    Twitter, yönetici pozisyonunda kayıplar yaşıyor
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    Twitter, Elon Musk'ın satın alma girişimiyle beraber üst düzey yöneticilerine veda etmeye başladı. Şirket, son olarak 3 yönetici de dahil olmak üzere kısa süre içerisinde 5 yöneticisini kaybetti. Ortaya çıkan bilgilere göre çalışanların işten ayrılmasının Elon Musk'la bir bağlantısı bulunmuyor.

    Twitter'da yöneticiler eksiliyor

    Sosyal medya platformu Twitter, CEO değişikliğinden sonra yeni CEO Parag Agrawal genel müdür modeline geçiş yapmak için şirkette birçok pozisyonda değişikliğe gitmiş ve bazı üst düzey yöneticiler işten çıkmıştı. Bir süredir bu konuda sessiz kalan şirket, Elon Musk'ın şirketi satın alma girişimiyle beraber tekrar hareketlendi.

    Bloomberg tarafından elde edilen bilgilere göre ürün yönetiminden sorumlu başkan yardımcısı Ilya Brown, Twitter hizmetinden sorumlu başkan yardımcısı Katrina Lane ve veri bilimi başkanı Max Schmeiser işten ayrıldı.

    Twitter üzerinden şirketten ayrıldığını doğrulayan Brown, ayrılma sebebinin Musk'ın şirketi satın alma teklifiyle ilgisi olmadığını söyledi.

    Şirketten ayrılan bu üç isim ve geçtiğimiz günlerde işten çıkarılan tüketici ürünleri lideri Kayvon Beykpour ve gelir ürünleri başkanı Bruce Falck ile birlikte yakın zamanda yönetici pozisyonunda boşalan koltuk sayısı beşe yükseldi. Bir Twitter sözcüsü: "Tüm sıkı çalışmaları ve liderlikleri için müteşekkiriz. Twitter'da insanlara en iyi deneyimi sunmaya odaklanmaya devam ediyoruz" dedi.

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    supervisorberk 22 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 3 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 3 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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