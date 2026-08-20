Uber, Baidu'nun sürücüsüz taksilerini Dubai'de hizmete sundu

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar genellikle sınırlı test alanlarında veya firmaların kendi kapalı uygulamalarında deneyimlenebilen sürücüsüz araçlar (robotaksiler), artık küresel ulaşım ağlarının standart bir parçası olmaya epey yaklaştı. Özellikle Temmuz 2025'te duyurulan Uber ve Baidu ortaklığı. bu konuda kritik eşiklerin aşılmasına vesile oluyor. İki devin, sürücüsüz araç teknolojisini binlerce araçla geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle kurduğu bu stratejik ortaklık, nihayet somut bir hâl aldı. Baidu'nun tamamen sürücüsüz "Apollo Go" robotaksileri, Uber platformu üzerinden Dubai'de resmen hizmete sunuldu.

Uber Uygulamasından Sürücüsüz Araç Çağrılabiliyor

Bugün itibarıyla başlayan bu yeni dönemde, Dubai'deki Umm Suqeim ve Jumeirah bölgelerindeki kullanıcılar, doğrudan Uber uygulaması üzerinden sürücüsüz bir araç çağırabiliyor. Sistem oldukça basit bir şekilde Uber'in mevcut altyapısına entegre edilmiş durumda: Kullanıcılar UberX veya Uber Comfort üzerinden çağrı yaptıklarında bir robotaksi ile eşleşebilecekleri gibi, dilerlerse doğrudan "Otonom" seçeneğini işaretleyerek kendi insiyatifleriyle sürücüsüz bir araç talep edebiliyorlar.

Bu hizmette kullanılan araçlar, Baidu'nun altıncı nesil RT6 modellerinden oluşuyor. Baştan aşağı sürücüsüz operasyonlar için özel olarak tasarlanmış bu tamamen elektrikli robotaksiler, çevresini kusursuz algılayabilmek ve anlık veri işleyebilmek adına 30'dan fazla gelişmiş sensörle donatılmış durumda. Araçlar maksimum üç yolcu taşıyor.

Elektrikli araç şarjında yeni rekor: Tüketim yüzde 97 arttı 8 sa. önce eklendi

Dubai, robotaksileri kullanıcılarla buluşturma konusunda öncü pozisyonda bulunuyor. Nitekim Apollo Go da güvenlik sürücüsü gerektirmeyen tam otonom araçlar için dünya genelindeki ilk izni Ocak 2026'da Dubai'de almıştı. Mart ayı itibarıyla şehirde yolcu taşımacılığına başlayan Apollo Go araçları, bugüne kadar Dubai'de 7 binden fazla yolcuyu istikametine ulaştırdı. Şimdi işin içine Uber'in de dâhil olmasıyla birlikte bu araçlar çok daha yaygın kullanıma açılmış olacak. Ayrıca Dubai, bu gelişmeyle birlikte Apollo Go'nun hem kendi uygulaması hem de üçüncü taraf bir platform (Uber) aracılığıyla hizmet verdiği ilk bölge oldu.

Uber ve Baidu tarafından atılan bu adım, özellikle Baidu için kritik bir dönemde geliyor. Çinli teknoloji devi son mali çeyrekte hedeflerini tutturamayınca borsada sert düşüş yaşadı. Morgan Stanley'nin şirket notunu düşürdüğü bir dönemde gelen bu adım, Baidu'nun piyasadaki konumunu toparlaması için kritik bir hamle olarak görülüyor. Uber açısından bakıldığında ise strateji çok daha net: 30'dan fazla otonom araç ortağı bulunan Uber, platformunu sürücüsüz araçlar için küresel bir merkeze dönüştürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: