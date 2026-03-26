Uber’dan Avrupa’da bir ilk: Robotaksi dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör Uber, Pony.ai ve Verne, Avrupa’nın ilk ticari robotaksi hizmetini Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de hayata geçirmek üzere güçlerini birleştirdi. Proje kapsamında operasyonların kısa süre içinde başlaması hedeflenirken halihazırda şehirde test sürüşlerinin devam ettiği bildirildi.

Ortaklık kapsamında Pony.ai otonom sürüş teknolojisini sağlarken Verne, araç filosunun sahibi olarak günlük operasyonları yönetecek. Uber ise hizmeti kendi küresel yolculuk platformuna entegre ederek kullanıcı tarafında erişimi sağlayacak. Aynı zamanda Verne’nin kendi uygulaması da aktif olarak kullanılacak.

Zagreb sokaklarında test edilen robotaksiler Pony.ai’nin geliştirdiği 7. nesil otonom sürüş sistemiyle donatılmış Arcfox Alpha T5 Robotaxi modeli üzerine kurulu. Bu araç, Çinli üretici ile devlet destekli BAIC iş birliğiyle geliştirilip ve üretiliyor.

Avrupa geneline yayılma planı

Sahada yürütülen testler, sistemin gerçek trafik koşullarında doğrulanmasına odaklanırken şirketler aynı zamanda ücretli yolculuk hizmetine geçiş için hazırlıklarını sürdürüyor. Ticari hizmetin başlamasıyla birlikte Avrupa’da ilk kez gerçek anlamda ücretli robotaksi operasyonu devreye alınmış olacak.

Skoda, Çin pazarından çekilme kararı aldı 9 sa. önce eklendi

Öte yandan projenin kapsamı yalnızca Zagreb ile sınırlı değil. Taraflar, önümüzdeki birkaç yıl içinde filoyu binlerce robotaksiye çıkarmayı ve hizmeti diğer Avrupa şehirlerine yaymayı hedefliyor. Bu süreçte Verne, Avrupa’daki regülasyon süreçlerini yöneterek gerekli izinlerin alınmasında öncü rol üstlenecek. Uber da anlaşma kapsamında Verne’ye yatırım yapacak ve şirketin büyümesini stratejik ortak olarak destekleyecek.

Halihazırda Çin ve ABD öncü robotaksi pazarları olsa da Avrupa pazarı da giderek hareketleniyor. Yeni girişim haricinde ABD’li Waymo da 2026 yılı içinde Londra’da benzer bir hizmet başlatmayı planladığını açıklamış durumda. Öte yandan Uber, Almanya’da Momenta ile testler yürütürken, Volkswagen de iştiraki Moia üzerinden otonom yolculuk hizmeti hazırlıklarını sürdürüyor.

