Uber, Getir’in teslimat işini satın alıyor: Trendyol Go ile tek çatı altına girecek

Tam Boyutta Gör Uber, Mubadala Investment Company ile yaptığı anlaşma kapsamında Getir’in Türkiye’deki teslimat faaliyetlerini satın almak üzere uzlaştığını duyurdu. Düzenleyici kurumların onayına ve diğer kapanış koşullarının tamamlanmasına bağlı olan bu anlaşmanın yemek, market, perakende ve su teslimatı dahil olmak üzere Getir’in tüm teslimat portföyünü kapsadığı açıklandı.

Getir ve Trendyol Go tek çatı altına giriyor

Anlaşmayla birlikte Getir ve Trendyol Go’nun teslimat operasyonları Uber çatısı altında birleşmiş olacak. Bu birleşmenin hem tüketiciler hem de kuryeler ve iş ortakları açısından daha geniş bir ekosistem yaratması hedefleniyor. Trendyol Go, 700 milyon dolara Uber’e satılmıştı.

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Uber, Getir’in hızlı teslimat uzmanlığı ile Trendyol Go’nun geniş restoran ağı ve pazar erişimini bir araya getirmeyi planlıyor. Bu sayede tüketicilere daha fazla seçenek sunulması, kuryeler için daha fazla teslimat fırsatı yaratılması ve Türkiye genelinde restoranlar ile perakendecilere olan talebin artırılması amaçlanıyor.

Mevcut kullanıcı deneyiminde ise önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Getir kullanıcıları, Getir Super App üzerinden hizmet almaya devam edecek ancak Trendyol Go’nun restoran portföyüne erişim imkânı da elde edecek. Öte yandan Trendyol Go kullanıcıları, Getir’in market ürünlerini doğrudan Trendyol Go uygulaması üzerinden sipariş edebilecek.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, “Bu önde gelen platformları bir araya getirerek, tüketiciler, kuryeler ve tüccarlar için daha da fazla değer sunan, canlı ve rekabetçi bir ekosistemin sürekli büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Mubadala Investment Company'nin Grup CEO Yardımcısı Waleed Al Mokarrab Al Muhairi, “Bu işlem, özellikle geçen yıl boyunca işin gücünü ve kaydettiği ilerlemeyi yansıtıyor. Türkiye, Mubadala için son derece cazip bir pazar olmaya devam ediyor ve ülkedeki uzun vadeli yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Getir CEO'su Batuhan Gültakan ise “Bu anlaşma Getir için önemli bir dönüm noktasıdır ve ekibimizin ana pazarımız olan Türkiye'de oluşturduğu güçlü işletme modeli ve lider markanın bir kanıtıdır. Tüketiciler, kuryeler, restoranlar ve perakendeciler için deneyimi geliştirmeye devam ederken, Getir'in öncü ultra hızlı teslimat uzmanlığını Uber'in küresel ekosistemine taşımaktan heyecan duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

