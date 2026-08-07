Uber’ın robotaksi planı: 120 bin otonom araç ve 10 milyar dolar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Uber, otonom ulaşım pazarındaki rekabeti hızlandıracak yeni yatırım planını duyurdu. Şirket, önümüzdeki birkaç yıl içinde 120 bin robotaksiyi hizmete almak için yaklaşık 10 milyar dolar harcamayı planlıyor. Böylece Uber, Alphabet'in Waymo'su ve Tesla ile ticari robotaksi pazarında doğrudan rekabet edecek.

15 şehirde robotaksi hizmeti

Uber, bu yıl içerisinde en az 15 şehirde robotaksi hizmeti sunmayı hedefliyor. Şirket, bunu kendi geliştirdiği bir sürücüsüz sürüş sistemiyle değil, farklı otonom sürüş teknolojilerini tek platformda buluşturan bir modelle gerçekleştirecek.

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, şirketin bu yatırımı mevcut mali gücü sayesinde gerçekleştirebildiğini belirtti. İkinci çeyrekte 2,8 milyar dolar ile rekor serbest nakit akışı elde eden Uber'in son 12 aylık serbest nakit akışı ise 10,1 milyar dolara ulaştı. Rezervasyon hacmindeki büyümenin yatırımları desteklediğini söyleyen Khosrowshahi, amaçlarının dünyanın en büyük otonom mobilite ticarileştirme platformu haline gelmek olduğunu ifade etti.

En uzun ömürlü otomobiller ve markalar belli oldu: İşte liste 1 gün önce eklendi

Uber, maliyetleri azaltma stratejisi kapsamında 2020 yılında kendi otonom araç geliştirme programını sonlandırmıştı. Şirket bugün ise farklı girişimlerle iş birliği yapan bir platform olmayı tercih ediyor.

Bu kapsamda Uber, robotaksi filolarına yatırım yapmanın yanı sıra Zoox, Rivian ve Lucid gibi şirketlerde hisse alımları gerçekleştiriyor. Bunun yanında şirket, sensörlerle donatılmış yüzlerce aracı yollara çıkararak sürüş verisi topluyor. Elde edilen veriler, iş ortaklarının otonom sürüş yazılımlarını eğitmesi ve geliştirmesi için kullanılıyor.

Londra'da ilk ticari adım atılıyor

Tam Boyutta Gör

Uber'in en önemli ortaklarından biri, şehir içi karmaşık trafik koşullarına yönelik yapay zeka tabanlı sürüş yazılımları geliştiren İngiltere merkezli Wayve. Şirket, Wayve'nin Transport for London tarafından ticari robotaksi hizmeti sunabilmesi için gerekli izinleri aldığını açıkladı. İlk aşamada direksiyon başında güvenlik sürücüsü bulunacak.

Düzenleyici kurum, modifiye edilmiş 15 adet Ford Mustang Mach-E aracının kamuya açık yollarda test edilmesine onay verdi. Londralıların önümüzdeki haftalar içinde Uber uygulaması üzerinden bu hizmeti kullanmaya başlayabileceği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Uber’ın robotaksi planı: 120 bin otonom araç ve 10 milyar dolar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: