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    Uber Türkiye yatırımını 500 milyon dolara çıkarıyor: Hedefi 2,5 kat artırdı

    Uber, Türkiye’deki yatırım planını 200 milyon dolardan 500 milyon dolara yükseltti. Trendyol Go ve Getir Yemek yatırımlarının ardından elektrikli mobilite alanında da büyümeyi hedefliyor.

    Uber Türkiye yatırımını 500 milyon dolara çıkarıyor
    Getir ve Trendyol Go’yu satın alarak büyük hamle yapan Uber, Türkiye'deki büyüme planlarını hızlandırıyor. Şirket, geçtiğimiz yıl açıkladığı 200 milyon dolarlık Türkiye yatırım hedefini 2033 yılı sonuna kadar 500 milyon dolara çıkarma kararı aldı. İstanbul’a kurulacak Uber Teknoloji Merkezi ile Türkiye’den Uber’in dünya genelindeki tüm hizmetleri için teknolojiler geliştirilecek. Mobilite ve teslimat sektörlerindeki faaliyetini artıracak.

    Uber'in Türkiye'deki yatırımlarını artırma kararı, şirketin teslimat alanına adım atmasının ardından geldi. Uber uzun zamandır ülkemizde sarı taksi ile taşımacılığa aracılık ediyor. 2025 yılında Trendyol Go'nun yüzde 85 hissesini yaklaşık 700 milyon dolar karşılığında satın alarak yemek ve hızlı teslimat pazarına önemli bir adım attı. Ardından 2026 yılının başında 335 milyon dolara GetirYemek’i satın alarak bu iki platformu UberEats çatısı altında birleştirdi. Bu hamlenin ardından yatırım hedefini 2,5 kat artırdı.

    Türkiye'den dünyaya teknoloji üretecek

    Türkiye'deki Uber Teknoloji Merkezi, ABD dışındaki 4’üncü teknoloji merkezi olma özelliği taşıyor. Burada Türkiye operasyonlarının yönetilmesinin yanı sıra yapay zeka, makine öğrenimi, büyük dil modelleri, gerçek zamanlı veri işleme, dağıtık sistemler ve mobil teknolojiler üzerine Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. Türkiye’de geliştirilen teknolojiler Uber’in tüm dünyadaki platformlarında kullanılacak.

    Ancak Uber'in Türkiye planları bununla sınırlı kalmadı. Uber’in Operasyondan Sorumlu Başkanı Andrew Macdonald'ın açıklamalarına göre daha önce 200 milyon dolar olarak duyurulan yatırım hedefi, 2033 yılı sonuna kadar 500 milyon dolara yükseltildi. Böylece Uber'in Türkiye'ye yönelik açıklanan yatırım hedefi 300 milyon dolar daha yükselmiş oldu. Şirket Maslak'ta yeni bir ofis yatırımı yapmayı ve teknoloji merkezinin mevcut 180 kişilik başlangıç ekibini iki katından fazla büyütmeyi hedefliyor.

    Uber’den elektrikli taşımacılık hamlesi

    Uber Türkiye yatırımını 500 milyon dolara çıkarıyor
    Yolcular ile sarı taksileri bir araya getiren Uber uygulamasında elektrikli mobilite dönüşümü gerçekleşiyor. Ağustos 2026'da Uber ile BinBin arasında stratejik iş birliği için mutabakat imzalandı.

    Bu anlaşmaya göre müşteriler tek uygulamada taksiler ile BinBin arasında geçiş yapabilecek. Taksiyle devam eden yolculuğunu BinBin'in elektrikli mobilite araçları ile sonlandırabilecek. Ayrıca Türkiye'deki elektrikli araç ekosistemine katkı sağlamayı, taksi sektörünün modernizasyonunu ve elektrikli araçlara geçişi desteklemeyi de amaçlıyor.

    Uber Operasyondan Sorumlu Başkanı Andrew Macdonald, Türkiye’nin genç nüfusu, büyük şehirleri, turizm potansiyeli ve güçlü ekosisteminin yatırım kararlarını desteklediğini belirtti. Trendyol Go’nun ardından Getir Yemek hamlesinin de yerel deneyim ve yetenekleri Uber’in global teknoloji altyapısıyla birleştirerek Türkiye’deki ekosisteme daha fazla katkı sağlama hedefinin bir parçası olduğunu ifade etti.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    K
    kimbehicay 1 saat önce

    Ama.?

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