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    Uber ve Pony.ai Avrupa’ya binlerce robotaksi getiriyor

    Çin merkezli otonom sürüş şirketi Pony.ai, Uber ile yaptığı yeni ortaklık kapsamında Avrupa yollarına binlerce tamamen otonom robotaksi çıkarmaya hazırlanıyor. 

    Uber ve Pony.ai Avrupa’ya binlerce robotaksi getiriyor Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli otonom sürüş şirketi Pony.ai, Uber ile yaptığı yeni ortaklık kapsamında Avrupa yollarına binlerce tamamen otonom robotaksi çıkarmaya hazırlanıyor. İki şirket, iş birliğini Avrupa’nın yanı sıra Orta Doğu’ya da genişletmeyi planlıyor.

    Pony.ai, yeni pazarlara Uber’in geniş kullanıcı ve dağıtım ağı üzerinden ulaşacak. Şirket, Seviye 4 otonom sürüş teknolojisini ve operasyonel uzmanlığını sağlarken, Uber kendi uygulaması üzerinden yolculara erişim, ödeme ve rezervasyon süreçlerini yönetecek. Bazı pazarlarda araç filolarının günlük operasyonları yerel filo ortakları tarafından yürütülebilecek.

    İlk aşamada dört şehirde hizmet verilecek

    Pony.ai’nin robotaksileri ilk aşamada Avrupa’daki dört şehirde hizmete sunulacak. Ancak şirketler henüz hangi şehirlerin seçileceğini ve hizmetlerin ne zaman başlayacağını açıklamadı. Orta Doğu’daki genişleme planının ayrıntıları da şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Pony.ai halihazırda Çin’in dört şehrinde ücretli robotaksi hizmeti sunuyor ve Uber ile bir yılı aşkın süredir bu teknolojiyi Çin dışındaki pazarlara taşımak için çalışıyor. İki şirket, bu yılın başlarında Mate Rimac destekli otonom robotaksi girişimi Verne ile de iş birliği yapmıştı. Verne, Hırvatistan’ın Zagreb kentinde robotaksi hizmeti başlatmaya hazırlanıyor.

    Uber ise robotaksi alanındaki yatırımlarını Pony.ai ortaklığıyla sınırlamıyor. Şirket kısa süre önce büyük otonom araç filolarını yönetmek ve servis süreçlerini yürütmek amacıyla Oro Mobility adlı yeni bir birim kurdu. Uber ayrıca Lucid araçlarını ve Nuro tarafından geliştirilen otonom sürüş sistemlerini kullanan kendi robotaksi programını da genişletiyor.

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