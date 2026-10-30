Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ubisoft, Assassin's Creed remake'leri konusunda frene basıyor

    Assassin's Creed Black Flag Resynced sonrası serinin başka oyunları için de remake'ler yapabileceği düşünülen Ubisoft, bu konuda oyunseverleri hayal kırıklığına uğratacak gibi duruyor.

    Ubisoft, Assassin's Creed remakeleri konusunda frene basıyor Tam Boyutta Gör
    Assassin's Creed serisini korsan temasıyla buluşturan Assassin's Creed Black Flag, bu yıl Black Flag Resynced adlı remake'iyle, yani yeniden yapımıyla geri döndü. 2013 yılında çıkan oyunun bu yeni versiyonu epey ilgi de uyandırdı. Öyle ki Ubisoft'un Black Flag sonrası serinin başka oyunları için de benzer remake'ler hazırlayabileceği konuşulmaya başlandı. Ne var ki Ubisoft, şimdilik remake'ler konusunda frene basıyor.

    Ubisoft: Şu Anda Herhangi Bir Remake Projemiz Yok

    Bu hafta Assassin's Creed geleceği hakkında son durumu paylaşan Ubisoft, şu anda hazırlık aşamasında herhangi bir remake'in olmadığını duyurdu. Stüdyo bunun yerine tamamen yeni Assassin's Creed oyunlarına odaklanıyor.

    Bildiğiniz gibi Ubisoft bir süredir Hexe kod adlı bir Assassin's Creed oyunu üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar gelen bilgiler, bu oyunun 16. yüzyıl Almanya’sında geçeceğini gösteriyor. Cadı avlarının ve dini baskının hüküm sürdüğü bu karanlık hikâyenin merkezinde, cadılıkla suçlanan genç bir kadın yer alacak.

    Ancak Ubisoft üzerinde çalıştıkları tek Assassin's Creed oyununun Hexe olmadığını söylüyor. "Ekiplerimiz henüz duyurmadığımız, farklı mekânlar ve hikâyeler sunacak oyunlar hazırlıyor." diyen Ubisoft, bu mekânların hangileri olduğuna dair bir bilgi vermektense kaçındı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kendi aracımla kargo işi yorumları orient kamasu red volvo s80 neden tutulmuyor zyxel ex3501-t0 yonca yeşili malphite

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26
    Samsung Galaxy S26
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum