Ubisoft, Assassin's Creed remake'leri konusunda frene basıyor

Ubisoft: Şu Anda Herhangi Bir Remake Projemiz Yok
Bu hafta Assassin's Creed geleceği hakkında son durumu paylaşan Ubisoft, şu anda hazırlık aşamasında herhangi bir remake'in olmadığını duyurdu. Stüdyo bunun yerine tamamen yeni Assassin's Creed oyunlarına odaklanıyor.
Bildiğiniz gibi Ubisoft bir süredir Hexe kod adlı bir Assassin's Creed oyunu üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar gelen bilgiler, bu oyunun 16. yüzyıl Almanya’sında geçeceğini gösteriyor. Cadı avlarının ve dini baskının hüküm sürdüğü bu karanlık hikâyenin merkezinde, cadılıkla suçlanan genç bir kadın yer alacak.
Ancak Ubisoft üzerinde çalıştıkları tek Assassin's Creed oyununun Hexe olmadığını söylüyor. "Ekiplerimiz henüz duyurmadığımız, farklı mekânlar ve hikâyeler sunacak oyunlar hazırlıyor." diyen Ubisoft, bu mekânların hangileri olduğuna dair bir bilgi vermektense kaçındı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: