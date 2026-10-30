Ubisoft, Assassin's Creed remake'leri konusunda frene basıyor

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Tam Boyutta Gör Assassin's Creed serisini korsan temasıyla buluşturan Assassin's Creed Black Flag, bu yıl Black Flag Resynced adlı remake'iyle, yani yeniden yapımıyla geri döndü. 2013 yılında çıkan oyunun bu yeni versiyonu epey ilgi de uyandırdı. Öyle ki Ubisoft'un Black Flag sonrası serinin başka oyunları için de benzer remake'ler hazırlayabileceği konuşulmaya başlandı. Ne var ki Ubisoft, şimdilik remake'ler konusunda frene basıyor.

Ubisoft: Şu Anda Herhangi Bir Remake Projemiz Yok

Bu hafta Assassin's Creed geleceği hakkında son durumu paylaşan Ubisoft, şu anda hazırlık aşamasında herhangi bir remake'in olmadığını duyurdu. Stüdyo bunun yerine tamamen yeni Assassin's Creed oyunlarına odaklanıyor.

Bildiğiniz gibi Ubisoft bir süredir Hexe kod adlı bir Assassin's Creed oyunu üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar gelen bilgiler, bu oyunun 16. yüzyıl Almanya’sında geçeceğini gösteriyor. Cadı avlarının ve dini baskının hüküm sürdüğü bu karanlık hikâyenin merkezinde, cadılıkla suçlanan genç bir kadın yer alacak.

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Ancak Ubisoft üzerinde çalıştıkları tek Assassin's Creed oyununun Hexe olmadığını söylüyor. "Ekiplerimiz henüz duyurmadığımız, farklı mekânlar ve hikâyeler sunacak oyunlar hazırlıyor." diyen Ubisoft, bu mekânların hangileri olduğuna dair bir bilgi vermektense kaçındı.

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Ubisoft, Assassin's Creed remakeleri konusunda frene basıyor

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