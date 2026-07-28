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    Ubisoft'tan Far Cry hamlesi: Biri iptal edildi, diğeri geliştiriliyor

    İddiaya göre Ubisoft'un geliştirdiği extraction shooter türündeki Far Cry oyunu iptal edildi. Şirket, bunun yerine Kodiak kod adlı yeni ve iddialı bir açık dünya FPS oyunu geliştiriyor.

    Ubisoft bir Far Cry oyununu iptal etti, diğerine yeşil ışık yaktı Tam Boyutta Gör

    Ubisoft'un henüz Far Cry 7'yi resmi olarak duyurmamış olmasına rağmen seriyle ilgili yeni planları şekillenmeye devam ediyor. Insider Gaming'in paylaştığı bilgilere göre şirket, geliştirme aşamasındaki bir Far Cry ‘extraction shooter’ projesini iptal etti. Ardından seri için tamamen yeni bir açık dünya FPS oyununun geliştirilmesine onay verdi.

    Klasik Far Cry formülünü sürdürecek

    Habere göre geliştirme sürecine giren yeni proje "Kodiak" kod adını taşıyor ve Ubisoft'un Vantage Studios ekibi tarafından hazırlanıyor. Aynı kaynak, daha önce geliştirilmekte olan ve "Maverick" kod adıyla anılan extraction shooter projesinin ise rafa kaldırıldığını aktarıyor.

    Sızdırılan bilgilere göre Kodiak, serinin alışılmış yapısını koruyan bir açık dünya birinci şahıs nişancı (FPS) deneyimi sunacak. Oyunda, Far Cry serisinde olduğu gibi oyuncu etkileşimleri ve oyuncunun yön verdiği hikâyeler ön planda olacak.

    İptal edilen Maverick projesinin tamamen çöpe atılmadığı da belirtiliyor. Ubisoft'un bu oyun için geliştirilen bazı sistemleri ve fikirleri Kodiak projesine aktaracağı söyleniyor.

    Ubisoft henüz bu iddialar ve yapımlar için resmi bir açıklamada bulunmadı.

    Çıkışına daha uzun yıllar var

    Insider Gaming, Kodiak'ın oldukça iddialı bir proje olarak değerlendirildiğini ve henüz geliştirme sürecinin erken aşamalarında bulunduğunu belirtiyor. Bu nedenle oyunun piyasaya sürülmesine birkaç yıl daha olduğu ifade ediliyor.

    Yeni oyunun seride nasıl konumlanacağı da netlik kazanmış değil. Öte yandan Ubisoft'un "Blackbird" kod adıyla geliştirilen başka bir Far Cry projesi üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Bu yapımın, uzun süredir beklenen Far Cry 7 olması bekleniyor. Serinin son ana oyunu olan Far Cry 6, 2021 yılında oyuncularla buluşmuştu.

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