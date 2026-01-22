Ubisoft'tan radikal karar: Prince of Persia dahil altı oyunun fişi çekildi

Uzun süredir beklenen Prince of Persia Remake'i iptal edildi
Ubisoft, bugün oyunseverleri hayal kırıklığına uğratacak bir karara imza atarak, aralarında 2021'den beri beklenen Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in de olduğu altı oyunun fişini çekti. Ayrıca şirket bünyesinde yer alan üç stüdyonun kapatılacağı duyuruldu. Bu iptal kararları, Nisan ayında faaliyete başlayacak olan yeni yapının kurulması için gidilen yeniden yapılanmanın doğrudan bir yansıması.
Ubisoft'un bu sürpriz kararının belki de tek umucu verici yanı, şirketin bundan sonra nicelikten çok niteliğe öncelik vereceği yönündeki açıklamaları. Nitekim şirket, bu altı oyunun yeni dönemde izleyecekleri "sadece seçkin oyunlar çıkarma" yaklaşımına uymadığı ve yeni standartlarını karşılamadığı için iptal edildiğini söylüyor. Stüdyo bu stratejisinde samimiyse en azından ileride oyunculara yansıması daha olumlu olabilir.
Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in yanı sıra iptal edilen oyunlardan birinin mobil oyun olduğu, diğer dörüdünün ise henüz duyurulmamış yeni projeler olduğu belirtiliyor. Ubisoft'un uzun zamandır beklenen bir diğer projesi olan Beyond Good & Evil 2'nin muhtemelen bu oyunlar arasında yer almadığı belirtiliyor ama bu noktada o oyunun da akıbeti şüpheli. Çünkü Nisan ayında tamamlanacak yeniden yapılanma sırasında benzer başka kararlar da görebiliriz.