Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ubisoft'tan radikal karar: Prince of Persia dahil altı oyunun fişi çekildi

    Ekim ayında yeniden yapılanmaya gideceğini duyuran Ubisoft, bu yeniden yapılanma kapsamında radikal kararlar alıyor. Altı oyunun fişini çeken stüdyo, üç stüdyoyu da kapatacak.

    Ubisoft, Prince of Persia dahil 6 oyunun fişini çekti Tam Boyutta Gör
    Assassin's Creed serisinin finansal başarısına rağmen hem satış rakamları hem de hisse değeri yavaş yavaş erimeye başlayan Ubisoft, bu erezyonun önüne geçmek için radikal hamleler yapmaya devam ediyor. Hatırlarsanız şirket Ekim ayında Çinli oyun devi Tencent ile iş birliğine gitmiş ve Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six gibi popüler serieri, Tencent yatırımıyla kuracağı Vantage Studios'a devredeceğini açıklamıştı. Bu yeniden yapılanmanın hazırlık aşamasındaki Ubisoft oyunlarına etkisi beklediğimizden de büyük oldu.

    Uzun süredir beklenen Prince of Persia Remake'i iptal edildi

    Ubisoft, bugün oyunseverleri hayal kırıklığına uğratacak bir karara imza atarak, aralarında 2021'den beri beklenen Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in de olduğu altı oyunun fişini çekti. Ayrıca şirket bünyesinde yer alan üç stüdyonun kapatılacağı duyuruldu. Bu iptal kararları, Nisan ayında faaliyete başlayacak olan yeni yapının kurulması için gidilen yeniden yapılanmanın doğrudan bir yansıması.

    Ubisoft'un bu sürpriz kararının belki de tek umucu verici yanı, şirketin bundan sonra nicelikten çok niteliğe öncelik vereceği yönündeki açıklamaları. Nitekim şirket, bu altı oyunun yeni dönemde izleyecekleri "sadece seçkin oyunlar çıkarma" yaklaşımına uymadığı ve yeni standartlarını karşılamadığı için iptal edildiğini söylüyor. Stüdyo bu stratejisinde samimiyse en azından ileride oyunculara yansıması daha olumlu olabilir.

    Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in yanı sıra iptal edilen oyunlardan birinin mobil oyun olduğu, diğer dörüdünün ise henüz duyurulmamış yeni projeler olduğu belirtiliyor. Ubisoft'un uzun zamandır beklenen bir diğer projesi olan Beyond Good & Evil 2'nin muhtemelen bu oyunlar arasında yer almadığı belirtliyor ama bu noktada o oyunun da akıbeti şüpheli. Çünkü Nisan ayında tamamlanacak yeniden yapılanma sırasında benzer başka kararlar da görebiliriz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ketoral şampuan kullananlar american psycho sonu açıklama galatasaray ismi nereden gelir opel astra 1.2 t gs yorumlar gta sa hot coffee mod

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum