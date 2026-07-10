Ubisoft'ta yaprak dökümü: Black Flag Resynced ekibi dağıtıldı!

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Tam Boyutta Gör Ubisoft, Assassin's Creed Black Flag Resynced'in başarılı lansmanının hemen ardından yeni bir işten çıkarma kararı aldı. Şirketin Barselona'daki stüdyosu kapatılırken, projede görev yapan 51 çalışan işini kaybetti.

Ubisoft 51 çalışanını işten çıkardı

Insider Gaming'den Tom Henderson'ın paylaştığı bilgilere göre, Ubisoft Barcelona ekibi oyunun geliştirme sürecini tamamladıktan sadece birkaç gün sonra dağıtıldı. Kaynaklar ise, işten çıkarmaların oyunun ticari performansından bağımsız olarak önceden planlandığını ve kararın uzun süredir hazırlandığını söylüyor.

İddiaya göre Ubisoft, normal şartlarda bir ekibin mevcut projesi tamamlanmadan aylar önce yeni görevini belirliyor. Ancak Barcelona ekibi, 2025 yazından itibaren yeni bir projeye atanmadıkları yönünde endişelerini dile getirmeye başlamıştı. Buna rağmen stüdyo için yeni bir geliştirme projesi oluşturulmadı. Oyunun çıkış kutlamasının da kapsamlı bir etkinlik yerine şirket içinde küçük bir organizasyonla sınırlandırıldığı belirtiliyor.

İşten çıkarmaların zamanlaması ise oldukça manidar. Assassin's Creed Black Flag Resynced, lansman öncesinde birçok PlayStation Store bölgesinde en çok ön sipariş verilen oyun olurken, Steam'deki ön satış döneminde Assassin's Creed Shadows'u yaklaşık beş kat geride bırakmıştı. Oyunun çıkışının ardından aldığı olumlu geri dönüşler de Ubisoft için son yılların en başarılı lansmanlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Yeniden yapılanma sürüyor

Buna rağmen şirketin yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Ubisoft, 2022'den bu yana çalışan sayısını yaklaşık %20 oranında azalttı. Son dönemde San Francisco stüdyosunda yaklaşık 100 kişiyle yollar ayrılırken, Winnipeg ve Belgrad stüdyoları da kapatıldı. Şirket daha önce maliyet azaltma çalışmalarının 2028 yılına kadar süreceğini açıklamıştı.

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Oyun sektöründeki işten çıkarmalar yalnızca Ubisoft ile sınırlı değil. Son dönemde Xbox, Sony, Electronic Arts ve birçok bağımsız stüdyo da binlerce çalışanı etkileyen yeniden yapılanma ve küçülme kararlarını hayata geçirmişti.

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Ubisoft'ta yaprak dökümü: Black Flag Resynced ekibi dağıtıldı!

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