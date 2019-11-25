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    Ubisoft’tan önemli blok zinciri atağı

    Uzun süredir blok zinciri teknolojileri konusunda çalışmalar yapan Ubisoft, EOS blok zincirinin oyuna odaklı alt ağı olan Ultra ile iş birliği yaptı. Ubisoft blok üreticisi olacak.
    6 sa.
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    1
    Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ubisoft’tan önemli blok zinciri atağı
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    Blok zinciri teknolojileri son dönemde oyun dünyasında da kendisini göstermeye başladı. Blok ağları üzerinde geliştirilen oyunlar, oyun içi kripto paralar ve oyun dağıtım platformları gitgide artıyor. Oyun devleri de bu trende uzak kalmıyor.

    UOS nedir?

    Oyun içerisinde kripto para kullanma kararı alan Razer’ın ardından ünlü stüdyo Ubisoft da EOS alt ağı Ultra ile iş birliği yapıyor. Ubisoft Blok Zinciri bölümü en iyi deneyimi sunduğu için Ultra ile çalıştıklarını açıkladı.

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    Ultra EOS ya da UOS olarak da bilinen yan zincir oyun dağıtım platformları üzerine yoğunlaşıyor. UOS kripto para birimine de sahip olan blok zinciri; oyunculara ve geliştiricilere merkezi olmayan bir ağ üzerinden oyun etkileşimi sunuyor.

    Adobe gibi dev firmaların da kullandığı ilerleyen aktarım teknolojisi; oyunları henüz indirirken oynamaya başlamanızı sağlıyor. Oyuncular UOS parası ile oyun satın alabilirken sadakatleri oranında UOS kazanıyorlar. Geliştiriciler ise UOS üzerinden ödeme alıyor. UOS ağı yüksek hızda para aktarım transferlerine imza atıyor. UOS gelirin büyük bölümünü geliştiricilere aktarıyor.

    Ubisoft’tan önemli blok zinciri atağı

    Ubisoft bu projede blok üreticisi – BP olarak yer alacak. EOS ağında madenciliğin yerini alan blok üreticiliği üst seviyede donanım ve bağlantı bileşenleri gerektiriyor. Huobi, Bitfinex, Antpool gibi platformlar ağda blok üreticisi konumunda.

    Blok üreticisi olarak Ubisoft ağdaki aktarımları topluyor, bunları doğruluyor ve aktarımı blok zinciri içerisine koyuyor. Bunun karşılığında UOS ödülü alıyor. Hali hazırda UOS test sürecinde ve ağını yakın zamanda nihai kullanıma sunacak. Ubisoft’un oyunları UOS ağında da dağıtılacak mı merak konusu.



    https://cryptodaily.co.uk/2019/11/ubisoft-eos-gaming-platform Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    onurfredy 2 sa.
    Oyun bedavami olacak
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