Ubisoft'un geçtiğimiz ay rafa kaldırdığı 6 oyunun detayları belli oldu

O günden beri merak edilen bu soru, dün yaşanan bir sızıntıyla büyük ölçüde cevap buldu. Görünen o ki Beyond Good and Evil 2 en azından bu son kurbanlardan biri değil.
Ubisoft'un İptal Ettiği Projeler Arasında Assassin's Creed Yapımları da Var
Insider Gaming tarafından aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz ay Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in yanı sıra iptal edilen oyunlar Project Aether, Project Pathfinder, Project Crest ve Assassin’s Creed Singularity'di. Bahsi geçen altıncı oyunun ise aslında yeni bir oyun olmadığı, stüdyonun sadece 2018'de çıkan mobil oyun Assassin’s Creed Rebellion için hazırladığı yeni içerikleri rafa kaldırdığı belirtiliyor.
Henüz resmi olarak duyurulmayan bu dört oyunun tamamı co-op ya da multiplayer oyunlar. Project Pathfinder, çok oyunculu bir nişancı oyunu olarak tanımlanıyor. Project Crest'in ise II. Dünya Savaşı sırasında geçen çok oyunculu bir "extraction shooter" (ARC Raiders gibi) oyunu olduğu söyleniyor. Aether hakkında bilinenler kısıtlı olsa da onun da özünde bir multiplayer nişancı oyunu olduğu belirtiliyor. Yani anlayacağınız Ubisoft genel olarak bu online nişancı oyunlarından geri adım atmış. Son dönemde çıkan Highguard, Concord, FBC: Firebreak gibi oyunların yaşadığı hayal kırıklıkları, Ubisoft'un gözünü korkutmuş olabilir.