    Ubisoft'un geçtiğimiz ay rafa kaldırdığı 6 oyunun detayları belli oldu

    Geçtiğimiz ay Prince of Persia: The Sands of Remake'in de aralarında bulunduğu altı oyunun fişini çeken Ubisoft'un tam olarak hangi projeleri gözden çıkardı belli oldu.  

    Ubisoft'un rafa kaldırdığı 6 oyunun detayları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Son dönemde başarılarından çok tartışmalı kararlarıyla gündeme gelen Ubisoft, geçtiğimiz ay çok tartışılan bir karara daha imza attı ve aralarında Prince of Persia: The Sands of Remake'in de bulunduğu altı yeni oyunun fişini çekti. Özellikle uzun süredir beklenen The Sands of Remake'inin iptal edilmesi oyunseverleri üzerken, bu sırada kaleme kırılan diğer beş oyunun hangileri olduğu da merak konusu oldu. Özellikle Beyond Good and Evil 2 için yıllardır bekleyen oyunseverler, onun da bu 5 oyundan biri olup olmadığını merak etmeye başladı.

    O günden beri merak edilen bu soru, dün yaşanan bir sızıntıyla büyük ölçüde cevap buldu. Görünen o ki Beyond Good and Evil 2 en azından bu son kurbanlardan biri değil.

    Ubisoft'un İptal Ettiği Projeler Arasında Assassin's Creed Yapımları da Var

    Insider Gaming tarafından aktarılan bilgilere göre geçtiğimiz ay Prince of Persia: The Sands of Time Remake'in yanı sıra iptal edilen oyunlar Project Aether, Project Pathfinder, Project Crest ve Assassin’s Creed Singularity'di. Bahsi geçen altıncı oyunun ise aslında yeni bir oyun olmadığı, stüdyonun sadece 2018'de çıkan mobil oyun Assassin’s Creed Rebellion için hazırladığı yeni içerikleri rafa kaldırdığı belirtiliyor.

    Henüz resmi olarak duyurulmayan bu dört oyunun tamamı co-op ya da multiplayer oyunlar. Project Pathfinder, çok oyunculu bir nişancı oyunu olarak tanımlanıyor. Project Crest'in ise II. Dünya Savaşı sırasında geçen çok oyunculu bir "extraction shooter" (ARC Raiders gibi) oyunu olduğu söyleniyor. Aether hakkında bilinenler kısıtlı olsa da onun da özünde bir multiplayer nişancı oyunu olduğu belirtiliyor. Yani anlayacağınız Ubisoft genel olarak bu online nişancı oyunlarından geri adım atmış. Son dönemde çıkan Highguard, Concord, FBC: Firebreak gibi oyunların yaşadığı hayal kırıklıkları, Ubisoft'un gözünü korkutmuş olabilir.

