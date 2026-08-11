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    Ubisoft 25. yılını kutluyor: Ghost Recon Future Soldier ücretsiz oldu

    Nadiren de olsa ücretsiz oyunlarla bizleri mutlu eden Ubisoft'da bir oyun ücretsiz oldu. 379 TL'lik fiyatla satılan Ghost Recon Future Soldier, kısa süreliğine ücretsiz.

    Ubisoft'un sevilen oyunu ücretsiz oldu: 379 TL değerinde! Tam Boyutta Gör
    Ubisoft, son dönemdeki eleştirilerin ardından oyuncuları sevindirecek etkinliklere devam ediyor. Bildiğiniz gibi düzenli olarak olmasa da, bazı oyunların kısa süreliğine veya tamamıyla ücretsiz sunulduğunu görüyoruz. Şimdi de şirketin askeri temalı nişancı oyunlarından Ghost Recon Future Soldier, kısa süreliğine ücretsiz oldu.

    Ghost Recon Future Soldier ücretsiz

    Bilmeyenler için, Ghost Recon Future Soldier, oyuncuları Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasındaki savaşı durdurmaya çalışan seçkin bir Ghost ekibine dahil olduğunuz taktiksel bir üçüncü şahıs nişancı oyunu. Adından da anlaşılacağı gibi, aktif kamuflaj, dronlar ve yüksek teknoloji ürünü silahlar gibi fütüristik ekipmanlar içeriyor ve Afrika, Rusya dahil olmak üzere çeşitli yerlerde görevleri tamamlıyorsunuz.

    Ücretsiz oyunu almak isteyen PC kullanıcılarının bunu en kısa sürede yapması gerekiyor, çünkü son tarih 13 Ağustos 2026 olarak açıklandı. Peki Ghost Recon Future Soldier nasıl ücretsiz alınır? 

    • 1- Ubisoft Connect uygulamasına giriş yapın
    • 2- Mağazada "Ghost Recon Future Soldier" oyununu bulun
    • 3- Oyunu kütüphanenize ekleyin ve indirin.

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