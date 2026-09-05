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    Üç kamerası da 200 MP olacak: OPPO Find X10 Pro Max sızdırıldı

    OPPO’nun yeni amiral gemisi Find X10 Pro Max’in tasarımı sızdırıldı. Telefonun üç adet 200 MP kameraya sahip ilk akıllı telefon olması bekleniyor.               

    Üç kamerası da 200 MP olacak: OPPO Find X10 Pro Max sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    OPPO’nun yeni amiral gemisi Find X10 Pro Max, daha önce yalnızca iddialı bir kamera söylentisi olarak gündeme gelmişti. Ancak ortaya çıkan yeni sızıntılar, telefonun giderek daha gerçekçi bir ürün haline geldiğini gösteriyor. Paylaşılan görseller, üç adet 200 MP kameraya sahip olması beklenen cihazın tasarımına ilişkin ilk önemli ipuçlarını sunuyor.

    Yeni kamera tasarımıyla gelecek

    Sızıntı, Weibo’da Fixed Focus Digital tarafından paylaşılan görsellere dayanıyor. Görsellerde Find X10 Pro Max’in arka bölümünün, önceki Find X9 serisinden oldukça farklı bir tasarıma sahip olacağı görülüyor. Telefonun üst kısmının büyük bölümünü kaplayan geniş dikdörtgen bir kamera platformu bulunuyor. Bu platformun içerisinde ise üç büyük kamera sensörünü barındıran yükseltilmiş kare bir kamera modülü yer alıyor.

    LED flaş ve başka bir sensör ise ana kamera grubunun yanında, ayrı bir bölümde konumlandırılmış. Tasarım genel hatlarıyla iPhone 17 Pro’nun geniş kamera platformunu hatırlatsa da OPPO’nun kullandığı kamera düzeni ve modül tasarımı farklılık gösteriyor.

    Sızdırılan görsellerde telefonun mavi ve beyaz renk seçenekleri de görülüyor. Beyaz versiyonun arka panelinde dokulu bir yüzey dikkat çekerken, cihaz üzerinde Hasselblad ve LUMO markaları yer alıyor.

    Üç kamerada da 200 MP sensör kullanan ilk telefon olabilir

    Find X10 Pro Max hakkındaki en dikkat çekici iddia ise kamera sistemiyle ilgili. Sızıntıya göre telefon, 200 MP ana kamera, 200 MP ultra geniş açı kamera ve 200 MP telefoto kameradan oluşan üçlü bir arka kamera sistemine sahip olacak. Bu iddia doğru çıkarsa Find X10 Pro Max, üç adet 200 MP kamerayı aynı anda kullanan ilk akıllı telefon olabilir.

    Yüksek çözünürlüklü sensörlerin özellikle kırpma ve sensör içi yakınlaştırma konusunda OPPO’ya önemli avantajlar sağlaması bekleniyor. Bununla birlikte yalnızca megapiksel değerinin fotoğraf kalitesini belirlemediği unutulmamalı. Sensörlerin fiziksel boyutu, lenslerin optik özellikleri ve görüntü işleme yazılımı, telefonun gerçek kamera performansında belirleyici olacak.

    8.000 mAh batarya ve Dimensity 9600 Pro iddiası

    Find X10 Pro Max’in kamera özelliklerinin yanı sıra donanım tarafında da oldukça iddialı olması bekleniyor. Sızıntılara göre cihazda MediaTek’in Dimensity 9600 Pro işlemcisi, yaklaşık 8.000 mAh kapasiteli büyük bir batarya ve yüksek çözünürlüklü LTPO OLED ekran bulunabilir. Telefonun ayrıca Android 17 tabanlı ColorOS 17 işletim sistemiyle çalışacağı ve IP69 sertifikasıyla geleceği öne sürülüyor.

    Kaynakça https://m.weibo.cn/detail/5338669587104428 https://www.androidauthority.com/oppo-find-x10-pro-max-design-leak-3707675/
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