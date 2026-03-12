Avatr 06T ortaya çıktı: Üç motorlu 955 beygirlik station wagon
Avatr 06T station wagon, yeni turuncu rengi ve arka camlı tasarımıyla sahnede. Üç motorlu performans seçeneği, 740 km menzil ve Huawei LiDAR teknolojisi öne çıkıyor.
Avatr 06T; 4.940 mm uzunluğa, 1.960 mm genişliğe, 1.475 mm yüksekliğe ve 2.940 mm aks mesafesine sahip. Modelin %100 elektrikli versiyonunda 89 kWsa batarya ve iki farklı motor seçeneği sunuluyor. İlk versiyonda arka aksa entegre iki elektrik motoru bulunurken, üst versiyonda ön aksa entegre edilen üçüncü bir motor devreye giriyor.
06T’nin üretim versiyonu, Avatr’ın “arka camsız” tasarım dilinden tamamen geri adım atıyor. Sedanın aksine station wagon’da geleneksel arka cam ve tavan spoylerine entegre silecek yer alıyor. Tavan rayları ve Lidar korunurken, kapı kolları ise son düzenlemeler kapsamında yarı gizli tasarımla güncellenmiş durumda.
