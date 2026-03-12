Giriş
    Avatr 06T ortaya çıktı: Üç motorlu 955 beygirlik station wagon

    Avatr 06T station wagon, yeni turuncu rengi ve arka camlı tasarımıyla sahnede. Üç motorlu performans seçeneği, 740 km menzil ve Huawei LiDAR teknolojisi öne çıkıyor.

    Üç motorlu 955 beygirlik station wagon: Avatr 06T Tam Boyutta Gör
    Avatr 06T’nin station wagon versiyonu, yeni turuncu rengiyle resmi görsellerde boy göstermeye başladı. İlk kez 3 Şubat’ta tanıtılan model, Mayıs ayında başlayacak üretim öncesi final tasarımını doğruluyor. 06 sedanın “pratik” türevi olan 06T, Huawei Qiankun 2.0 iş birliğinin de ilk örneği.

    Avatr 06T; 4.940 mm uzunluğa, 1.960 mm genişliğe, 1.475 mm yüksekliğe ve 2.940 mm aks mesafesine sahip. Modelin %100 elektrikli versiyonunda 89 kWsa batarya ve iki farklı motor seçeneği sunuluyor. İlk versiyonda arka aksa entegre iki elektrik motoru bulunurken, üst versiyonda ön aksa entegre edilen üçüncü bir motor devreye giriyor.

    Üç motorlu 955 beygirlik station wagon: Avatr 06T Tam Boyutta Gör
    Üç motorlu versiyon, 210 kW ön ve iki adet 251 kW arka motorla toplam 712 kW (955 hp) güç üretiyor. Söz konusu versiyonun CLTC menzili ise 740 km’nin üzerinde. 1.5 litrelik turbo benzinli motora sahip EREV (menzil uzatıcı) versiyonunda ise 45 kWsa batarya ile 330 km elektrik menzili sağlanıyor.

    06T’nin üretim versiyonu, Avatr’ın “arka camsız” tasarım dilinden tamamen geri adım atıyor. Sedanın aksine station wagon’da geleneksel arka cam ve tavan spoylerine entegre silecek yer alıyor. Tavan rayları ve Lidar korunurken, kapı kolları ise son düzenlemeler kapsamında yarı gizli tasarımla güncellenmiş durumda.

    Üç motorlu 955 beygirlik station wagon: Avatr 06T Tam Boyutta Gör
    Avatr 06T'nin station wagon formu kullanım kolaylığı vadetse de 1.475 mm’lik yüksekliği, aracı pratiklikten çok performans odaklı gösteriyor. Arka camın eklenmesi ise standart sedan kullanıcılarından gelen görüşler doğrultusunda görselliği iyileştirme amaçlı bir adım olarak yorumlanıyor. 06T’nin 2026'nın ikinci çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.
