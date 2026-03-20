    Fransız uçak gemisinin konumu, fitness uygulaması Strava yüzünden ifşa oldu

    Fransa'nın İran'a doğru gönderdiği uçak gemisi Charles de Gaulle, bir subayın dikkatsizliği yüzünden ifşa oldu. Subayın fitness uygulaması Strava'da paylaştığı koşu verisi, geminin konumunu ele verdi.

    Fransız uçak gemisinin konumu, fitness uygulaması Strava yüzünden ifşa oldu Tam Boyutta Gör
    Giderek yaygınlaşan akıllı saatlerin ve fitness uygulamalarının GPS tabanlı veri toplaması, özellikle hassas görevlerde bulunan kişiler için ciddi bir güvenlik riski barındırıyor. Çünkü bu verilerin dışarıya sızması, kritik bilgilerin ifşa olmasına sebep oluyor. Nitekim geçmişte askeri üslerin ya da devlet yetkililerinin konumlarının bu tür uygulamalar üzerinden açığa çıktığı pek çok örnek görmüştük. Bu dikkatsizliğin son kurbanı da Fransa oldu.

    Fransız basınında yer alan haberlere göre bir deniz subayı, popüler spor uygulaması Strava üzerinden paylaştığı koşu aktivitesiyle farkında olmadan kritik bir askeri bilginin açığa çıkmasına sebep oldu. Çünkü bu subay tarafından paylaşılan koşu verileri, Fransa’nın şu anda İran'a doğru ilerleyen uçak gemisi Charles de Gaulle'nin konumunu ifşa etti.

    İfşa Olan Uçak Gemisi Türkiye Kıyılarına Kaylaşık 100 Km Mesafede Bulunuyor

    Ortaya çıkan verilere göre uçak gemisi, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın kuzeybatısında, Türkiye kıyılarına yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunuyor. Aslında Charles de Gaulle'un bu bölgede konuşlandırılacağı zaten biliniyordu. Ancak sıcak savaş bölgesine doğru ilerleyen bir uçak gemisinin anlık konumunun bu kadar net biçimde ortaya çıkması ciddi bir güvenlik açığı olarak değerlendiriliyor. Üstelik uydu görüntülerinin de kısa süre sonra bu konumu doğruladığı ifade ediliyor.

    Uçak gemisinin konumu, fitness uygulaması yüzünden ifşa oldu Tam Boyutta Gör
    Söz konusu uçak gemisi, bölgede artan gerilimler nedeniyle Doğu Akdeniz’e gönderilen bir görev grubunun merkezinde yer alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu konuşlandırmanın “tamamen savunma amaçlı” olduğunu vurgulasa da  gemide yaklaşık 20 savaş uçağı, gözetleme uçakları ve helikopterlerin bulunduğu biliniyor.

    Daha Önce ABD'de de Benzer Bir "Sızıntı" Yaşanmıştı

    Öte yandan bu olay, fitness uygulamalarının sebep olduğu ilk büyük veri sızıntısı değil. Aynı uygulama üzerinden paylaşılan egzersiz verileri, daha önce de ciddi güvenlik açıklarına sebep olmuştu. Hatırlarsanız 2018 yılında aynı uygulama, dünya genelindeki askeri üslerin konumlarını dolaylı yoldan ortaya çıkardığı için büyük tartışma yaratmıştı. Bir başka örnekte, Vladimir Putin'in korumalarının Strava verileri, Rusya Başkanı'nın konumunu ortaya çıkarmıştı.

    Uzmanlara göre bu tür olaylar, “Strava sızıntıları” (StravaLeaks) olarak adlandırılan daha geniş bir sorunun parçası. Sorunun temelinde ise kullanıcıların çoğu zaman farkında olmadan konum verilerini herkese açık şekilde paylaşması yatıyor. Her ne kadar uygulamalar gizlilik ayarları sunsa da varsayılan ayarların çoğu bu verileri dışarıya açık hâle getiriyor. Kullanıcının ayarlara girip bu izinleri kaldırması gerekiyor.

    Son yaşanan bu olay, özellikle askeri personel ve kamu görevlileri için “dijital hijyen” kavramının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Basit bir koşu kaydı bile, doğru bağlamda değerlendirildiğinde stratejik bir bilgiye dönüşebiliyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 5 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 6 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

