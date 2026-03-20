Fransız uçak gemisinin konumu, fitness uygulaması Strava yüzünden ifşa oldu

Fransız basınında yer alan haberlere göre bir deniz subayı, popüler spor uygulaması Strava üzerinden paylaştığı koşu aktivitesiyle farkında olmadan kritik bir askeri bilginin açığa çıkmasına sebep oldu. Çünkü bu subay tarafından paylaşılan koşu verileri, Fransa’nın şu anda İran'a doğru ilerleyen uçak gemisi Charles de Gaulle'nin konumunu ifşa etti.
İfşa Olan Uçak Gemisi Türkiye Kıyılarına Kaylaşık 100 Km Mesafede Bulunuyor
Ortaya çıkan verilere göre uçak gemisi, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın kuzeybatısında, Türkiye kıyılarına yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunuyor. Aslında Charles de Gaulle'un bu bölgede konuşlandırılacağı zaten biliniyordu. Ancak sıcak savaş bölgesine doğru ilerleyen bir uçak gemisinin anlık konumunun bu kadar net biçimde ortaya çıkması ciddi bir güvenlik açığı olarak değerlendiriliyor. Üstelik uydu görüntülerinin de kısa süre sonra bu konumu doğruladığı ifade ediliyor.
Daha Önce ABD'de de Benzer Bir "Sızıntı" Yaşanmıştı
Öte yandan bu olay, fitness uygulamalarının sebep olduğu ilk büyük veri sızıntısı değil. Aynı uygulama üzerinden paylaşılan egzersiz verileri, daha önce de ciddi güvenlik açıklarına sebep olmuştu. Hatırlarsanız 2018 yılında aynı uygulama, dünya genelindeki askeri üslerin konumlarını dolaylı yoldan ortaya çıkardığı için büyük tartışma yaratmıştı. Bir başka örnekte, Vladimir Putin'in korumalarının Strava verileri, Rusya Başkanı'nın konumunu ortaya çıkarmıştı.
Uzmanlara göre bu tür olaylar, “Strava sızıntıları” (StravaLeaks) olarak adlandırılan daha geniş bir sorunun parçası. Sorunun temelinde ise kullanıcıların çoğu zaman farkında olmadan konum verilerini herkese açık şekilde paylaşması yatıyor. Her ne kadar uygulamalar gizlilik ayarları sunsa da varsayılan ayarların çoğu bu verileri dışarıya açık hâle getiriyor. Kullanıcının ayarlara girip bu izinleri kaldırması gerekiyor.
Son yaşanan bu olay, özellikle askeri personel ve kamu görevlileri için "dijital hijyen" kavramının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Basit bir koşu kaydı bile, doğru bağlamda değerlendirildiğinde stratejik bir bilgiye dönüşebiliyor.
