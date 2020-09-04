Uçak ve Otobüs Bileti Alırken Hes Kodu Nasıl Kullanılır? Paylaşım Süresi Nedir?

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Uçak ve otobüs bileti alırken Hes kodu uygulaması Covid 19 sebebiyle Türkiye’de 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle uygulamaya girmiştir. Yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız için ulaşımda risk taşımadığına dair bir belgedir.



Hes kodu uygulaması sayesinde uçak, otobüs, tren gibi ulaşım araçları ile seyahat edebilirsiniz. Mobil uygulama, E-Devlet ya da SMS ile Hes kodu almanız mümkündür.



Uçak ve otobüs bileti alırken Hes kodu, “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilerek “HES Kodu Oluştur” butonunun tıklanması ile oluşturulur. Hes kodunu oluştururken kullanım süresi seçimi yapılır. Uygulamayı hem İOS ve Android telefonlara indirebilirsiniz.



SMS ile de HES yazıp boşluk bırakarak önce T.C. Kimlik Numarası, kimlik kartında yer alan Seri Numarasının son 4 hanesi ve gün sayısı yazılmalıdır. Belirtilen bilgileri 2023’e SMS yolu ile gönderebilirsiniz. Akabinde de sistem, geçerli gün sayısı kadar Hes kodunu telefonunuza mesaj olarak iletecektir.



Ancak uçak ve otobüs bileti alırken Hes kodu paylaşım süresinin seyahat tarihinden en az bir hafta fazla olmasına dikkat edilmelidir. Hes kodu geçerliliği için paylaşım süresi bildirilirken yolculuk zamanına kadar olan güne en az 7 gün daha eklenmelidir. Örneğin uçuşunuz 5 gün sonra ise en az 12 gün süreyle geçerli bir paylaşım süreli koda sahip olmalısınız. Herhangi bir paylaşım süresi belirtilmediyse kod geçerliliği 1 yıl ile sınırlandırılır.



E-Devlet uygulamasına giriş yaparak “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğini seçtikten sonra “Yeni Hes Kodu” butonuna tıklamanız sonucunda da size ait bireysel HES kodunu alabilirsiniz.



Hes kodunun geçerlilik süresinin dolumunda rezervasyonlar onaylanmamaktadır. Bu nedenle gün sayısını kapsayan kod alımında uçuş günlerinin dikkatlice seçilmesi gereklidir.



Ek olarak Covid-19 testi pozitif olan ya da karantina sürecindeki kişilere HES kodu verilmemektedir. Uçak ve otobüs bileti alırken Hes kodu gidiş dönüş biletlerde dönüş tarihini de kapsamalı, bireysel olarak, her yolcu için ayrı ayrı Hes kodu alınması gereklidir. Özel araç ile yolculuk yapacak olanların Hes kodu almasına gerek yoktur. 0-2 yaş arası yolcuların Hes kodu alması ise zorunlu değildir.



65 Yaş Üzeri İçin Hes Kodu Nasıl Alınır?



Normalleşme sürecinde 65 yaş üstü yolcular, uçak ve otobüs bileti alırken Hes kodu ve bunun yanında seyahat izin belgesi almalıdırlar.

Ancak son 3 yıl içinde immün veya böbrek yetmezliği ya da organ ve kemik iliği nakli olanlar kişiler hariç 65 yaş ve üzeri vatandaşlar seyahat izin belgesi alma şartı ile yolculuk yapabileceklerdir. Aynı zamanda bir kişinin de onlara refakat etme gerekliliği bulunmaktadır.

E-Devlet üzerinden ya da Alo 199 Vefa Destek Hattı’nı arayarak “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi” talebinde bulunabilirler. Uçak, tren, özel araç ve otobüs ile yapılacak başvurular için geçerlidir.



Bu belgede sizden konaklama türünüze göre otel, yazlık, devremülk, kiralık villa ya da ev, karavan gibi tatil seçeneklerinden biri belirtilmelidir. Talep edilen belgelerin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bunların arasında yine tatil türünüze uygun olacak şekilde sözleşme, rezervasyon bilgileri, tapu örnekleri gibi belgeler bulunmaktadır.



Otobüs Bileti Alırken HES Kodu Şehirler Arası Seyahat İçin Nasıl Kullanılır?



Otobüs bileti almadan önce Hes kodunun alınması gereklidir. Hes kodunuzu mobil uygulama, SMS ya da E-Devlet üzerinden temin ettikten sonra otobüs bileti alırken ödeme aşamasında kişisel bilgilerinizi girerken Hes kodunuzu da yazmanız, belirtmeniz gerekmektedir. Böylece otobüs bileti alırken Hes kodunuzu kullanmış olursunuz.



Uçak Bileti Alırken Hes Kodu Seyahat İçin Nasıl Kullanılır?



Türkiye’den yurtdışına gitmek isteyen ya da ülke içinde seyahat etmek isteyen yolcular uçak bileti alırken mutlaka Hes kodu kullanmalıdırlar.



Uçak bileti alırken ödeme aşamasında kişisel bilgilerinizi doldururken Hes kodunuzu da belirtmeniz gerekmektedir. SMS, mobil uygulama ya da E-Devlet üzerinden almış olduğunuz Hes kodunu uçak bileti alırken de kullanmış olursunuz.



Koronavirüs PCR Testini Nedir? Yurt Dışına Çıkmadan Önce Nerede Yaptırabilirim?



Koronavirüs PCR Testi, bir tanı yöntemi olarak vücutta bulunan virüs ve de bakterilerin tespit edilmesini sağlamaktadır. Bu tanı yöntemi sayesinde Covid-19 ile ilişkili bir sağlık sorununun olup olmadığı tespit edilir.



Sağlık merkezlerinde, yetkili halk sağlığı laboratuvarlarında, devlet ya da özel hastanelerde bu testi yaptırabileceğiniz gibi Türkiye’de bulunan İzmir, Bodrum, Antalya ya da Dalaman havalimanlarında da PCR testi yapılabilmektedir.



Uçak ve otobüs bileti alırken Hes kodu kullanımını çok daha kolay ve de pratik bir şekilde gerçekleştirmek isterseniz, biletler.com web sitesinden uygun ve ucuz fiyatlar ile otobüs ve uçak bileti satın alabilirsiniz.

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