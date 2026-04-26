    Uçaklarda powerbank kullanımına yeni düzenleme: Şarj etmek yasaklandı

    SHGM, ICAO’nun yeni düzenlemesi doğrultusunda uçaklarda powerbank şarjını yasakladı. Yeni direktif ile yolcuların taşıyabileceği maksimum powerbank miktarı da 2 adet olarak belirlendi.

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini doğrudan ilgilendiren önemli bir kararı yürürlüğe aldı. Kurum tarafından yayımlanan yeni direktif kapsamında, yolcuların uçak içerisinde taşınabilir bataryaları (powerbank) şarj etmesi artık yasaklandı. Düzenleme, uluslararası standartlarda yapılan güncellemeler doğrultusunda hayata geçirildi.

    Türkiye’de uygulamaya alındı

    SHGM’nin resmi açıklamasına göre söz konusu değişiklik, 27 Mart 2026 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyi tarafından kabul edilen yeni teknik talimatlara dayanıyor. “Hava Yoluyla Tehlikeli Maddelerin Emniyetli Taşınması” başlığı altında yayımlanan ve Doc 9284 olarak bilinen dokümanda yapılan güncelleme, özellikle lityum piller ve taşınabilir elektronik cihazlara ilişkin kuralları yeniden şekillendirdi.

    Bu kapsamda SHGM, UOD-2026-01 numaralı Uçuş Operasyon Direktifi ile Türkiye’de faaliyet gösteren tüm havacılık paydaşlarının yeni kurallara uyum sağlamasını zorunlu hale getirdi. Direktif, ticari hava taşıma işletmelerinden genel havacılık firmalarına, yer hizmetleri kuruluşlarından uçuş ekiplerine kadar geniş bir alanı kapsıyor.

    Yolcular için yeni sınırlar getirildi

    Yapılan düzenlemeyle birlikte uçuş sırasında powerbank kullanımına yönelik dikkat çeken kısıtlamalar getirildi. Buna göre, uçak içinde powerbank şarj edilmesi tamamen yasaklandı. Ayrıca yolcuların yanında taşıyabileceği taşınabilir batarya sayısı da sınırlandırıldı. Yeni kurala göre bir yolcu en fazla iki adet powerbank taşıyabilecek.

    Dikkat çeken bir diğer detay ise taşınabilir elektronik cihazların (PED, cep telefonu, tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, elektronik oyun konsolu, elektronik kitap, MP3 çalar vb.) şarjına ilişkin oldu. SHGM, uçuş sırasında bu cihazların şarj edilmesi için powerbank kullanımının önerilmediğini özellikle vurguladı. Bu ifade, teknik olarak tamamen yasak olmasa da güvenlik açısından güçlü bir uyarı niteliği taşıyor.

    Yayınlanan direktifte, uçuş ekiplerine yönelik ayrı bir değerlendirme de yer aldı. Buna göre, operasyonel gereklilikler kapsamında taşınan taşınabilir bataryalar bu kısıtlamaların dışında tutuluyor. Ancak ekip üyelerinin kişisel kullanım amacıyla taşıdığı powerbank’ler için aynı kurallar geçerli olmaya devam ediyor.

    Yeni düzenleme, özellikle lityum bataryaların oluşturabileceği yangın ve aşırı ısınma risklerine karşı alınan önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. ICAO tarafından yapılan bu güncellemenin ardından birçok ülke benzer uygulamayı devreye aldı/alıyor.

