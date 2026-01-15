Uçaklarda powerbank taşıma kurallarında değişiklik yapıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Uluslararası hava taşımacılığında güvenliği artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), lityum piller ve powerbank’lere ilişkin taşıma ve kullanım kurallarını güncelledi. 1 Ocak 2026 itibarıyla hem yolcuların hem de havayolu şirketlerinin uyması gereken daha sıkı kurallar getirildi. Değişikliklerin temel amacı ise uçuş sırasında oluşabilecek yangın risklerini en aza indirmek.

Yeni kurallar neler?

Yeni kurallara göre powerbank ve benzeri lityum pil içeren cihazlar sadece kabin bagajında taşınabilecek. IATA, kargo bölümünde meydana gelebilecek bir yangının zamanında fark edilmesinin zor olması nedeniyle bu kararın alındığını vurguluyor. Aynı güvenlik gerekçesiyle powerbank’lerin üst bagaj dolaplarına yerleştirilmesine de izin verilmeyecek.

Uçak içinde taşınan powerbank’lerin ön koltuk cebinde, ön koltuğun altında bulunan el bagajında veya yolcunun üzerinde muhafaza edilmesi gerekiyor. Böylece olası bir arıza ya da aşırı ısınma durumunda kabin ekibinin hızlı müdahalesi mümkün olacak.

Güncellenen düzenlemeler yalnızca taşıma ile sınırlı değil. Powerbank’lerin uçak içi prizlerden şarj edilmesi de yasak. Aynı zamanda bu cihazların uçuş sırasında başka elektronik ürünleri şarj etmek için kullanılması da artık mümkün olmayacak. Ancak, hayati öneme sahip tıbbi cihazların çalıştırılması bu kısıtlamanın dışında tutuluyor.

Yeni kurallar kapsamında powerbank’ler için net kapasite sınırları da belirlendi. 100 Wh’ye kadar olan powerbank’ler, yolcular tarafından herhangi bir ek izin gerekmeden taşınabilecek. 100 Wh ile 160 Wh arasındaki cihazlar ise yalnızca havayolundan önceden onay alınması şartıyla uçağa kabul edilecek. 160 Wh üzerindeki powerbank’lerin taşınmasına izin verilmeyecek. Ayrıca, her yolcunun en fazla iki adet powerbank taşımasına izin verilecek.

Yolcular kuralları bildiğini sanıyor

IATA araştırmasına göre yolcuların yüzde 83’ü cep telefonu, yüzde 60’ı dizüstü bilgisayar ve yüzde 44’ü powerbank ile seyahat ediyor. Buna karşın, yolcuların büyük bölümü kuralları bildiğini düşünse de ciddi bilgi eksiklikleri bulunuyor.

Katılımcıların yüzde 50’si küçük lityum pilli cihazların, yüzde 45’i ise powerbank’lerin check-in bagajına konulabileceğini düşünüyor. Ayrıca yolcuların yüzde 33’ü powerbank’ler için herhangi bir güç sınırı olmadığını sanıyor. Yeni kurallar Lufthansa, SWISS ve diğer havayolu şirketleri tarafından uygulanmaya başlandı.

