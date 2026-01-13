Giriş
    Uzay enerjisi için kritik adım: Uçaktan kablosuz enerji aktarımı gerçekleştirildi

    Overview Energy, bir süre önce hareketli bir uçaktan yere kablosuz enerji ileterek bir ilke imza attı. Test, uzaydan Dünya’ya lazerle güneş enerjisi aktarımı için dönüm noktası olarak görülüyor.

    Uçaktan kablosuz enerji aktarımı başarıyla gerçekleştirildi Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda uzaydan Dünya’ya enerji aktarımı hedefiyle gündeme gelen Overview Energy, bu vizyonunu bir adım ileri taşıyan kritik aşamayı geride bırakmayı başardı. Şirket, Kasım ayında ABD’de gerçekleştirdiği test uçuşunda bir uçaktan yere kablosuz olarak enerji iletmeyi başaran ilk ekip oldu.

    İlk hareketli platform testi

    Uçaktan kablosuz enerji aktarımı başarıyla gerçekleştirildi Tam Boyutta Gör
    Deneme kapsamında bir Cessna turboprop uçak, 5 bin metre irtifada ve saatte 70 knot’a ulaşan yan rüzgarlar altında uçuş gerçekleştirdi. Neredeyse uçağın kendi hızına yaklaşan bu rüzgarlara rağmen sistem görevini yerine getirdi ve uçak yer istasyonlarının üzerinden geçerken lazer tabanlı kablosuz enerji aktarımı sağlandı.

    Bu test, bugüne kadar yalnızca sabit platformlarda gerçekleştirilebilen enerji aktarımı çalışmalarından farklı olarak ilk kez hareketli bir hava aracından yere enerji iletimi yapılması açısından dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

    Asıl hedef uzay

    Uçaktan kablosuz enerji aktarımı başarıyla gerçekleştirildi Tam Boyutta Gör
    Söz konusu testin arkasındaki temel amaç, çok daha büyük bir vizyonun mümkün olduğunu göstermek. Overview Energy, jeosenkron yörüngede (GEO) konumlanacak uydular aracılığıyla atmosferin filtreleyici etkisine maruz kalmadan kesintisiz güneş enerjisi toplamayı ve bu enerjiyi Dünya’ya aktarmayı planlıyor.

    Şirketin yaklaşımına göre güneşten elde edilen enerji, yakın kızılötesi dalgalar halinde yeryüzüne iletilecek. Bu enerji, yerde halihazırda kullanılan mevcut güneş panelleri tarafından doğrudan alınabilecek. Böylece yeni ve özel alıcı altyapılarına ihtiyaç duyulmadan mevcut güneş santralleri bu enerjiden faydalanabilecek.

    Yeni bir yarış alanı

    Son on yılda uzay tabanlı güneş enerjisi kavramı hem akademik çevrelerde hem de savunma ve enerji kurumlarında giderek daha fazla ilgi görmeye başladı. Caltech 023 yılında uzay içinde mikrodalgalar kullanarak enerji aktarımını başarıyla göstermişti. Öte yandan DARPA, Temmuz 2025’te lazer kullanarak 8,6 kilometre mesafede 800 watt enerjiyi 30 saniye boyunca kablosuz ileterek yeni bir rekor kırmıştı. Ancak Overview Energy denemesine kadar, hareketli bir hava platformundan yere enerji aktarımı pratikte başarıyla uygulanmamıştı.

    Denemede aktarılan enerji miktarı sınırlı olsa da uzay görevlerinde kullanılacak tüm bileşenlerin ve yöntemlerin birebir aynısı kullanıldı.

    Mikrodalga yerine kızılötesi dalga tercihi

    Uçaktan kablosuz enerji aktarımı başarıyla gerçekleştirildi Tam Boyutta Gör
    Uzaydan enerji aktarımında birçok araştırmacı mikrodalgaları tercih ediyor. Ancak bu yöntemin hem güvenlik riskleri hem de frekans tahsisi sorunları bulunuyor. Bilindiği üzere 2–20 gigahertz aralığı zaten 5G gibi pek çok kritik iletişim teknolojisi tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Bu nedenle, teorik olarak hazır bir sistem bile bugün çalıştırılamayabilir.

    Overview Energy ise bu sorunu aşmak için daha düşük yoğunluklu ve geniş alanlı kızılötesi dalgalar kullanmayı planlıyor. Bu yöntemle, enerji yoğunluğu güvenli seviyelerde tutulurken mevcut güneş santralleri doğal güneş ışığını alıyormuş gibi bu enerjiyi dönüştürebilecek.

    Şirketin yol haritasında bir sonraki adım, alçak Dünya yörüngesi (LEO) için bir gösterim uydusu geliştirmek. Ardından hedef, 2030 yılına kadar GEO uydularından megavat seviyesinde, daha sonra ise gigavat ölçeğinde enerji aktarımı sağlamak.

