Uzay enerjisi için kritik adım: Uçaktan kablosuz enerji aktarımı gerçekleştirildi

İlk hareketli platform testi
Bu test, bugüne kadar yalnızca sabit platformlarda gerçekleştirilebilen enerji aktarımı çalışmalarından farklı olarak ilk kez hareketli bir hava aracından yere enerji iletimi yapılması açısından dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Asıl hedef uzay
Şirketin yaklaşımına göre güneşten elde edilen enerji, yakın kızılötesi dalgalar halinde yeryüzüne iletilecek. Bu enerji, yerde halihazırda kullanılan mevcut güneş panelleri tarafından doğrudan alınabilecek. Böylece yeni ve özel alıcı altyapılarına ihtiyaç duyulmadan mevcut güneş santralleri bu enerjiden faydalanabilecek.
Yeni bir yarış alanı
Son on yılda uzay tabanlı güneş enerjisi kavramı hem akademik çevrelerde hem de savunma ve enerji kurumlarında giderek daha fazla ilgi görmeye başladı. Caltech 023 yılında uzay içinde mikrodalgalar kullanarak enerji aktarımını başarıyla göstermişti. Öte yandan DARPA, Temmuz 2025’te lazer kullanarak 8,6 kilometre mesafede 800 watt enerjiyi 30 saniye boyunca kablosuz ileterek yeni bir rekor kırmıştı. Ancak Overview Energy denemesine kadar, hareketli bir hava platformundan yere enerji aktarımı pratikte başarıyla uygulanmamıştı.
Denemede aktarılan enerji miktarı sınırlı olsa da uzay görevlerinde kullanılacak tüm bileşenlerin ve yöntemlerin birebir aynısı kullanıldı.
Mikrodalga yerine kızılötesi dalga tercihi
Overview Energy ise bu sorunu aşmak için daha düşük yoğunluklu ve geniş alanlı kızılötesi dalgalar kullanmayı planlıyor. Bu yöntemle, enerji yoğunluğu güvenli seviyelerde tutulurken mevcut güneş santralleri doğal güneş ışığını alıyormuş gibi bu enerjiyi dönüştürebilecek.
Şirketin yol haritasında bir sonraki adım, alçak Dünya yörüngesi (LEO) için bir gösterim uydusu geliştirmek. Ardından hedef, 2030 yılına kadar GEO uydularından megavat seviyesinde, daha sonra ise gigavat ölçeğinde enerji aktarımı sağlamak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: