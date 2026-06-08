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    Uçan araba projelerinde odak giderek katı hâl bataryalara kayıyor

    Uçan araba sektöründe gözler artık yalnızca araçlarda değil, batarya teknolojilerinde. Şirketlere göre katı hât bataryalar, güvenli ve uzun menzilli hava taşımacılığı için kritik önem taşıyor.

    Uçan araba projelerinde odak giderek katı hâl bataryalara kayıyor Tam Boyutta Gör
    Uçan araba projeleri son yıllarda giderek daha somut bir hâl almaya başlamış durumda. Özellikle dikey kalkış ve iniş yapabilen VTOL araçlarının gelişmesiyle birlikte, şehir içi hava taşımacılığı artık bilim-kurguye özgü bir fikir olmaktan çıkıp gerçek bir endüstriye dönüşmeye başladı. Gerek Çin'de gerekse ABD'de çok sayıda şirket hâlihazırda prototip testleri gerçekleştirirken, bazı firmalar ilk ticari araçlarını satışa sunmaya hazırlanıyor. Ancak bu araçların gerçekten yaygınlaşabilmesinin hâlâ önemli bir engel bulunuyor ki o da enerji depolama teknolojileri. Çünkü uçan araçların yalnızca hafif ve uzun menzilli olması yetmiyor; aynı zamanda havacılık standartlarına uygun şekilde son derece güvenli çalışmaları gerekiyor. Bu yüzden sektörün odağı giderek katı hâl bataryalara kayıyor.

    "Uçan Arabalar İçin Katı Hâl Bataryalar Kaçınılmaz Hâle Geldi"

    Çinli otomotiv şirketi GAC’ın düşük irtifa hava taşımacılığı girişimi olan GAC Govy’nin kurucusu ve CEO’su Su Qingpeng’e göre katı hâl bataryalar, uçan arabaların geleceği için “kaçınılmaz yol” hâline gelmiş durumda. Qingpeng, mevcut lityum iyon bataryaların belirli bir noktaya kadar yeterli olduğunu ancak ticari hava taşımacılığı ölçeğinde ihtiyaç duyulan enerji yoğunluğu ve güvenlik seviyesine ulaşabilmek için yeni nesil bataryalara ihtiyaç olduğunu söylüyor. Katı hâl bataryaları burada kritik bir rol oynuyor. Çünkü bu bataryalar hem daha yüksek enerji yoğunluğu sunabiliyor hem de geleneksel sıvı elektrolitli bataryalara kıyasla yangın riskini ciddi ölçüde azaltıyor.

    Aslında uçan araba sektörünün bugün bulunduğu nokta, elektrikli otomobillerin yaklaşık 10 yıl önceki konumunu andırıyor. O dönemde de elektrikli araçlar teknik olarak mümkün görünse de maliyetler, altyapı eksikliği ve sınırlı menzil gibi problemler nedeniyle yaygınlaşmaları zaman almıştı. Su Qingpeng, hava araçlarının kritik eşiği aştıktan sonra elektrikli otomobillerden bile daha hızlı büyüyebileceğine inanıyor. Ona göre teknolojik ilerlemeler, düzenleyici onay süreçleri ve düşük irtifa ulaşım ağlarının gelişmesiyle birlikte sektör 2030’a kadar sürdürülebilir bir ticari ekosistem kurabilir.

    GAC Govy bu hedef doğrultusunda somut adımlar atmaya başlamış şirketlerden sadece birisi. Şirketin amiral gemisi hava aracı Govy AirCab için ön sipariş süreci 2025 yılında başlatıldı. Araç Mayıs 2026 itibarıyla resmi olarak üretim aşamasına geçti. Şirket şimdi ise havacılık sertifikasyon süreçlerine odaklanıyor. Onlarla benzer yollardan geçmekte olan pek çok rakipleri daha var ve Su Qingpeng katı hâl bataryaları önceleyen tek yönetici değil. Sektör genelinde kata hâl bataryaların giderek "en ideal" çözüm olarak görülmeye başlandığını söyleyebiliriz.

    Üstelik havacılık sektöründe bu bataryaların ekonomik tarafı da otomotiv sektöründen farklı işliyor. Uçan araç üreticileri çok daha yüksek batarya maliyetlerini tolere edebiliyor. Çünkü bir hava aracının üretim maliyeti zaten geleneksel otomobillere kıyasla çok daha yüksek. Bu da eVTOL üreticilerine yeni nesil batarya teknolojilerini daha erken benimseme konusunda esneklik sağlıyor. Elbette sektör henüz yolun başında olduğu için ilk yıllarda üretim sınırlı kalacaktır. Ancak sektör temsilcileri, batarya teknolojilerindeki ilerlemelerin ve maliyetlerin zamanla düşmesinin ardından üretimin de kademeli olara artacağına ve uçan araçların daha geniş çapta kullanılmaya başlanabileceğine inanıyor.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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