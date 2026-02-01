Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uçan şemsiye konsepti hayata geçti: Drone tabanlı şemsiye kullanıcıyı izliyor

    Otonom uçan şemsiye nasıl çalışıyor? YouTuber John Xu’nun eller serbest yağmur koruması sunan drone destekli şemsiyesi, şemsiye tutma devrini bitirebilir mi? İşte detaylar:

    Uçan şemsiye fikri somutlaştı: Drone destekli sistem test edildi Tam Boyutta Gör
    Otonom uçan şemsiye konsepti, YouTuber John Xu’nun geliştirdiği yeni prototiple birlikte teoriden uygulanabilir bir deney haline geldi. Xu’nun drone destekli bu şemsiyesi, yağmur altında yürüyen kullanıcıyı otomatik olarak takip ederek üstten koruma sağlıyor ve geleneksel şemsiye kullanımındaki en büyük sorunu, yani ellerin meşgul olmasını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    İşte yağmurda şemsiyeyle yürüme devrini sonlandırabilecek teknolojinin detayları:

    Şemsiye ile yürürken yaşanan zorluklar, yıllardır değişmeyen bir deneyim sunuyor. Bir eliniz sürekli yukarıda, rüzgarın yönüne göre pozisyon alan bir sapı tutarken diğer elinizle çanta taşımak, telefon kullanmak ya da kapı açmak çoğu zaman zahmetli hale geliyor. Xu’nun çıkış noktası da tam olarak bu gündelik problem oldu. 2024 yılında geliştirdiği ilk uçan şemsiye prototipi, bir drone yardımıyla kullanıcının üzerinde sabit durarak yağmurdan koruma sağlıyordu. Ancak bu ilk versiyon, elde taşınan bir kumanda ile manuel olarak kontrol edilmek zorundaydı ve bu durum, eller serbest iddiasını pratikte geçersiz kılıyordu.

    İzleyicilerden gelen geri bildirimler, projenin yönünü belirleyen temel unsur oldu. Yorumların büyük bölümü, konseptin etkileyici olduğunu ancak günlük kullanım için pratik olmadığını vurguluyordu. Xu, bu eleştirileri dikkate alarak uçan şemsiyeyi tamamen otonom hale getirmeye karar verdi ve sonraki iki yılını bu hedefe odakladı. İlk aşamada GPS tabanlı takip sistemlerini denedi, ancak birkaç metrelik sapmalar şemsiyenin kullanıcıyı doğru şekilde takip etmesini engelledi. Özellikle kalabalık alanlarda ve dar sokaklarda bu doğruluk payı kabul edilebilir olmaktan uzaktı.

    Asıl teknik kırılma noktası, uçuş süresi kamerası olarak bilinen ve derinlik algısı yapabilen bir sensörün sisteme entegre edilmesiyle geldi. Bu kamera, kullanıcının konumunu ve hareketlerini gerçek zamanlı olarak algılayarak dronun pozisyonunu buna göre ayarlamasını sağladı. Karanlık ortamlarda dahi çalışabilen bu sistem, şemsiyenin her zaman tam olarak kullanıcının tepesinde kalmasını garanti etmese de önceki denemelere kıyasla belirgin bir iyileşme sundu.

    Uçan şemsiye fikri somutlaştı: Drone destekli sistem test edildi Tam Boyutta Gör
    Teknik açıdan bakıldığında, Xu’nun ilk prototipinde kullandığı X kollu dört pervaneli drone tasarımı, ağırlık ve denge açısından kritik bir rol oynuyor. Şemsiyenin katlanabilir olması hedefi ise mekanik karmaşıklığı artıran bir başka unsur olarak öne çıkıyor. Günlük hayatta kullanılan klasik şemsiyeler, basit menteşe sistemleriyle açılıp kapanırken, bir drone ile entegre edilen versiyonda hem aerodinamik dengeyi korumak hem de taşınabilirliği sağlamak gerekiyor. Bu da projenin neden birden fazla başarısız denemeden geçtiğini açıklıyor.

    Bununla birlikte, uçan şemsiyenin gündeme getirdiği sorular da en az sunduğu çözüm kadar dikkat çekici. Rüzgarın şiddetlendiği durumlarda hafif bir dronun stabilitesini koruması zorlaşıyor ve yoğun yağmur, hem sensörlerin doğruluğunu hem de pervanelerin performansını etkileyebiliyor. Pil ömrü ise sistemin havada kalabileceği süreyi doğal olarak sınırlıyor. Ayrıca pervanelerin çıkardığı gürültü ve insanların üzerinde dönen bir drone’un yaratabileceği güvenlik endişeleri, bu tür bir cihazın kamusal alanlarda ne ölçüde kabul göreceği sorusunu gündeme taşıyor.

    Xu ve proje ortağı, Stanford Üniversitesi bilgisayar bilimleri öğrencisi Henson, bu eleştirilerin farkında olduklarını açıkça ifade ediyor. Onlara göre uçan şemsiye, kısa vadede geleneksel şemsiyelerin yerini alacak bir ürün değil. Daha çok, kişisel drone teknolojilerinin ve otonom takip sistemlerinin hangi noktaya geldiğini gösteren deneysel bir çalışma olarak konumlanıyor. Yine de ortaya çıkan sonuç, eller serbest yağmur korumasının teorik bir fikir olmaktan çıkıp çalışabilir bir prototip haline geldiğini net biçimde ortaya koyuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den masaj yapan akıllı tarak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vantuzlu telefon tutucu yapışmıyor nasıl kusarım ankara rot balans rdr2 karaborsacı nerede sattığım aracın plakasını alabilirmiyim 2025

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum