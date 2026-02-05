Üçgen kamera tasarımlı Tecno Pova Curve 2 yakında geliyor: Neler sunacak?

Tecno Pova Curve 2 neler sunacak?
Sızıntılara göre Tecno Pova Curve 2, Dimensity 7100 işlemcisinden güç alacak ve 12 GB’a kadar RAM ile eşleştirilecek. Cihazın 6,78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 144 Hz yenileme hızına sahip kavisli bir AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor.
Kamera tarafında ise 50 MP ana arka kamera ve 13 MP ön kamera bulunacağı ifade ediliyor. Ayrıca telefonun 45W hızlı şarj destekli 7.750 mAh kapasiteli bir batarya ve IP64 dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı ve kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacağı söyleniyor.