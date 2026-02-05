Üçgen kamera tasarımlı Tecno Pova Curve 2 yakında geliyor: Neler sunacak?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tecno, geçen sene tanıttığı Pova Curve modelinin halefini yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket, Pova Curve 2’nin hem çıkış tarihini hem de tasarımını resmen duyurdu. Aynı zamanda cihazın bazı temel teknik özellikleri de internete sızdı.

Tecno Pova Curve 2 neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Tecno Pova Curve 2’nin 13 Şubat’ta Hindistan’da tanıtılması planlanıyor. Telefonun ince bir yapıya sahip olacağı ve arka tarafta üç sensörlü, üçgen şeklinde yenilenmiş bir kamera modülüyle geleceği belirtiliyor. Marka tarafından paylaşılan resmi görseller, cihazın gümüş, siyah ve mor renk seçenekleriyle sunulacağını gösteriyor. Telefonun kavisli bir arka tasarıma ve dikkat çekici detaylara sahip mat yüzeyli bir arka panele sahip olduğu görülüyor.

Sızıntılara göre Tecno Pova Curve 2, Dimensity 7100 işlemcisinden güç alacak ve 12 GB’a kadar RAM ile eşleştirilecek. Cihazın 6,78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü ve 144 Hz yenileme hızına sahip kavisli bir AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor.

Kamera tarafında ise 50 MP ana arka kamera ve 13 MP ön kamera bulunacağı ifade ediliyor. Ayrıca telefonun 45W hızlı şarj destekli 7.750 mAh kapasiteli bir batarya ve IP64 dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı ve kutudan Android 16 işletim sistemiyle çıkacağı söyleniyor.

