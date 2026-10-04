Ücretsiz Gemini kullanıcılarına kötü haber: Kısıtlama geliyor

Yapılan değişikliklerle birlikte, ücretli bir yapay zeka aboneliği bulunmayan kullanıcılar Flash ve Pro modellerine erişimlerini kaybedecek. Bu kullanıcılar için yalnızca Flash-Lite modeli erişilebilir olacak.
Abonelik seviyelerine göre yeni model erişimi
Kullanıcıların sahip olduğu abonelik planına göre yeni model erişimi şu şekilde olacak:
- Ücretsiz Kullanıcılar: Yapay zeka aboneliği olmayan kullanıcılar yalnızca Flash-Lite modelini kullanabilecek. Flash ve Pro modelleri ise erişime kapatılacak.
- AI Plus Aboneleri: Bu gruptaki kullanıcılar Pro modeline erişimlerini kaybederken, Flash Lite ve Flash modellerini kullanmaya devam edebilecek.
- AI Pro Aboneleri: AI Pro aboneleri Flash-Lite, Flash ve Pro modellerinin tamamına erişebilecek. Ayrıca Deep Think (Derin Düşünme) özelliği artık AI Pro abonelerine de sunuluyor. Daha önce yalnızca AI Ultra'da bulunan bu özellik, AI Pro ve AI Ultra planlarında kullanılabilecek.
- AI Ultra Aboneleri: Bu gruptaki kullanıcılar için herhangi bir değişiklik yapılmayacak.
Yeni yanıt seviyeleri
Ekim ayı içerisinde Gemini uygulamasına her model için düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç farklı kullanım seviyesinin getirilmesi bekleniyor. Hızlı yanıtlar için düşük seviyeler yeterli olurken, daha hassas ve doğru yanıtlar veren yüksek seviyeler daha fazla kullanım limiti tüketecek.
Diğer yandan, yakın zamanda tanıtılan Gemini 4 Argon modelinin erişim detaylarına dair henüz yeni bir gelişme paylaşılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: