Ücretsiz Gemini kullanıcılarına kötü haber: Kısıtlama geliyor

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka platformu Gemini kullanıcılarının erişim limitlerinde değişikliğe gidileceğini duyurdu. Yeni düzenleme 9 Ekim 2026 itibarıyla ücretli aboneliği bulunmayan kullanıcılar için uygulanmaya başlayacak. AI Plus aboneleri ise değişikliklerin kendileri için ne zaman geçerli olacağını e-posta yoluyla öğrenecek.

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Yapılan değişikliklerle birlikte, ücretli bir yapay zeka aboneliği bulunmayan kullanıcılar Flash ve Pro modellerine erişimlerini kaybedecek. Bu kullanıcılar için yalnızca Flash-Lite modeli erişilebilir olacak.

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Abonelik seviyelerine göre yeni model erişimi

Kullanıcıların sahip olduğu abonelik planına göre yeni model erişimi şu şekilde olacak:

Ücretsiz Kullanıcılar: Yapay zeka aboneliği olmayan kullanıcılar yalnızca Flash-Lite modelini kullanabilecek. Flash ve Pro modelleri ise erişime kapatılacak.



Yapay zeka aboneliği olmayan kullanıcılar yalnızca modelini kullanabilecek. Flash ve Pro modelleri ise erişime kapatılacak. AI Plus Aboneleri: Bu gruptaki kullanıcılar Pro modeline erişimlerini kaybederken, Flash Lite ve Flash modellerini kullanmaya devam edebilecek.



Bu gruptaki kullanıcılar modeline erişimlerini kaybederken, modellerini kullanmaya devam edebilecek. AI Pro Aboneleri: AI Pro aboneleri Flash-Lite, Flash ve Pro modellerinin tamamına erişebilecek. Ayrıca Deep Think (Derin Düşünme) özelliği artık AI Pro abonelerine de sunuluyor. Daha önce yalnızca AI Ultra'da bulunan bu özellik, AI Pro ve AI Ultra planlarında kullanılabilecek.



AI Pro aboneleri Flash-Lite, Flash ve Pro modellerinin erişebilecek. Ayrıca (Derin Düşünme) özelliği artık AI Pro abonelerine de sunuluyor. Daha önce yalnızca AI Ultra'da bulunan bu özellik, AI Pro ve AI Ultra planlarında kullanılabilecek. AI Ultra Aboneleri: Bu gruptaki kullanıcılar için herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

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Yeni yanıt seviyeleri

Ekim ayı içerisinde Gemini uygulamasına her model için düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç farklı kullanım seviyesinin getirilmesi bekleniyor. Hızlı yanıtlar için düşük seviyeler yeterli olurken, daha hassas ve doğru yanıtlar veren yüksek seviyeler daha fazla kullanım limiti tüketecek.

Diğer yandan, yakın zamanda tanıtılan Gemini 4 Argon modelinin erişim detaylarına dair henüz yeni bir gelişme paylaşılmadı.

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Ücretsiz Gemini kullanıcılarına kötü haber: Kısıtlama geliyor

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