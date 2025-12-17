Giriş
    Üçüncü nesil Nissan Leaf, İngiltere'de seri üretime girdi

    Nissan, yeni Leaf’in üretimine İngiltere Sunderland’da başladı. 75 kWsa batarya, 150 kW hızlı şarj ve crossover tasarımla gelen yeni Leaf için fabrikaya 500 milyon euronun üzerinde yatırım yapıldı.

    Üçüncü nesil Nissan Leaf, İngiltere'de seri üretime girdi Tam Boyutta Gör
    Nissan, elektrikli otomobil serüvenini başlatan Leaf modelinin üçüncü neslini üretime aldı. Yeni Leaf, önceki nesillerde olduğu gibi Avrupa pazarı için İngiltere’nin Sunderland kentindeki fabrikada üretiliyor. Japon üretici, bu model için tesise 500 milyon euronun üzerinde bir yatırım gerçekleştirdi.

    Üçüncü nesil Leaf, konsept olarak da önemli bir dönüşümü temsil ediyor. Kompakt hatchback kimliğinden uzaklaşan model, artık Nissan’ın CMF-EV platformu üzerine inşa edilen elektrikli bir crossover olarak konumlanıyor.

    Yeni Leaf’te batarya kapasitesi 75 kWsa'e kadar çıkıyor. Model, 150 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. Avrupa’da giriş seviyesinin 37 bin euroya yakın, büyük bataryalı versiyonun ise 42 bin euroya yakın bir fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

    Üçüncü nesil Nissan Leaf, İngiltere'de seri üretime girdi Tam Boyutta Gör
    Yeni model için 42 farklı gövde parçasını üretmek üzere 137 yeni pres kalıbı devreye alındı. Gövde atölyesinde mevcut robotlara ek olarak 78 yeni yüksek teknoloji robot kullanıma girdi. Bunlar arasında 0,3 mm hassasiyet sağlayan tam otomatik lazer kaynak sistemi de yer alıyor. Ayrıca 475 adet otonom taşıma aracı, parçaları doğrudan üretim hattına ulaştırıyor.

    Tesise kurulan yeni batarya montaj hattı da dikkat çekiyor. Nissan’a göre tamamen otomatik sistem, bataryayı araca 56 saniyede yerleştiriyor ve 26 cıvata ile sabitliyor. Batarya değer zincirinin önemli bir bölümü artık yerel olarak sağlanıyor. AESC UK Battery Manufacturing tarafından Sunderland’da kurulan yeni gigafabrika, üçüncü nesil Leaf için hücre üretimini üstleniyor.

    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

