Üçüncü nesil Nissan Leaf, İngiltere'de seri üretime girdi

Üçüncü nesil Leaf, konsept olarak da önemli bir dönüşümü temsil ediyor. Kompakt hatchback kimliğinden uzaklaşan model, artık Nissan’ın CMF-EV platformu üzerine inşa edilen elektrikli bir crossover olarak konumlanıyor.
Yeni Leaf’te batarya kapasitesi 75 kWsa'e kadar çıkıyor. Model, 150 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sunuyor. Avrupa’da giriş seviyesinin 37 bin euroya yakın, büyük bataryalı versiyonun ise 42 bin euroya yakın bir fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.
Tesise kurulan yeni batarya montaj hattı da dikkat çekiyor. Nissan'a göre tamamen otomatik sistem, bataryayı araca 56 saniyede yerleştiriyor ve 26 cıvata ile sabitliyor. Batarya değer zincirinin önemli bir bölümü artık yerel olarak sağlanıyor. AESC UK Battery Manufacturing tarafından Sunderland'da kurulan yeni gigafabrika, üçüncü nesil Leaf için hücre üretimini üstleniyor.