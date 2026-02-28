Ucuz akıllı telefon dönemi sona erebilir

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Küresel akıllı telefon pazarı yeni bir kırılma noktasına geliyor. International Data Corporation (IDC) ve Bloomberg verilerine göre 2026 yılında dünya genelinde akıllı telefon pazarı %12,9 oranında küçülebilir. Counterpoint Research analistleri de benzer bir tablo çizerek 2026'nın sektör tarihindeki en kötü yıl olabileceği uyarısında bulundu.

RAM krizi piyasayı değiştiriyor

Uzmanlara göre daralmanın temel nedeni, küresel RAM krizi. Bellek üretiminin önemli bir kısmı yapay zeka işlemleri için veri merkezlerine yönlendiriliyor. Bu durum, akıllı telefon üreticilerinin maliyetlerini artırırken özellikle giriş seviyesi modelleri olumsuz etkiliyor.

Artan maliyetler karşısında üreticiler strateji değişikliğine gidiyor. Şirketler, düşük kâr marjına sahip başlangıç seviyesi modellerden vazgeçip daha pahalı ve kârlı cihazlara yöneliyorlar. Bütçe segmentinde bellek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı daha yüksek olduğu için en büyük darbenin ucuz telefonlara vurması bekleniyor.

Android telefonlar için kötü haber

Analistler, krizin etkilerinin uzun vadeli olabileceğine dikkat çekiyor. 2027'de bellek arzı toparlansa bile fiyatların 2025 seviyelerine geri dönmeyebileceği belirtiliyor. Özellikle kâr marjı geleneksel olarak daha düşük olan Android ekosistemi bu süreçte daha kırılgan görünüyor.

2025 yılında 100 doların altında yaklaşık 170 milyon akıllı telefon satılmıştı. Ancak IDC'ye göre bu segment artık ekonomik olarak sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Uzmanlar, ucuz akıllı telefon döneminin sona ermiş olabileceği görüşünde hemfikir.

