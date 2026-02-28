Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ucuz akıllı telefon dönemi sona erebilir

    IDC ve Bloomberg verilerine göre RAM krizi, 2026'da küresel akıllı telefon pazarını %12,9 daraltabilir. Analistler, ucuz telefon döneminin kalıcı olarak sona erebileceğini söylüyor.

    Ucuz akıllı telefon dönemi sona erebilir Tam Boyutta Gör
    Küresel akıllı telefon pazarı yeni bir kırılma noktasına geliyor. International Data Corporation (IDC) ve Bloomberg verilerine göre 2026 yılında dünya genelinde akıllı telefon pazarı %12,9 oranında küçülebilir. Counterpoint Research analistleri de benzer bir tablo çizerek 2026'nın sektör tarihindeki en kötü yıl olabileceği uyarısında bulundu.

    RAM krizi piyasayı değiştiriyor

    Uzmanlara göre daralmanın temel nedeni, küresel RAM krizi. Bellek üretiminin önemli bir kısmı yapay zeka işlemleri için veri merkezlerine yönlendiriliyor. Bu durum, akıllı telefon üreticilerinin maliyetlerini artırırken özellikle giriş seviyesi modelleri olumsuz etkiliyor.

    Artan maliyetler karşısında üreticiler strateji değişikliğine gidiyor. Şirketler, düşük kâr marjına sahip başlangıç seviyesi modellerden vazgeçip daha pahalı ve kârlı cihazlara yöneliyorlar. Bütçe segmentinde bellek maliyetinin toplam maliyet içindeki payı daha yüksek olduğu için en büyük darbenin ucuz telefonlara vurması bekleniyor.

    Ucuz akıllı telefon dönemi sona erebilir Tam Boyutta Gör

    Android telefonlar için kötü haber

    Analistler, krizin etkilerinin uzun vadeli olabileceğine dikkat çekiyor. 2027'de bellek arzı toparlansa bile fiyatların 2025 seviyelerine geri dönmeyebileceği belirtiliyor. Özellikle kâr marjı geleneksel olarak daha düşük olan Android ekosistemi bu süreçte daha kırılgan görünüyor.

    2025 yılında 100 doların altında yaklaşık 170 milyon akıllı telefon satılmıştı. Ancak IDC'ye göre bu segment artık ekonomik olarak sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Uzmanlar, ucuz akıllı telefon döneminin sona ermiş olabileceği görüşünde hemfikir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araç iç aydinlatma sönmüyor 18 yaş altı sigara içme cezası 90 555 nerenin kodu citroen c elysee 1.2 vti clio 1.2 16 valf yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17 Pro
    Apple iPhone 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum