Ucuz dizüstüler için Snapdragon C geliyor: Uzun pil ömrü sunacak

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Qualcomm, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği ARM tabanlı Snapdragon C platformunun teknik özelliklerini ve performans sonuçlarını paylaştı. Acer, Asus, HP ve Lenovo'nun bu platformu kullanan dizüstüleri piyasaya sürmesi bekleniyor.

Snapdragon C teknik özellikleri

Snapdragon C, 8 çekirdekli Qualcomm Kryo CPU ile geliyor. Tek çekirdekte maksimum 3 GHz hız sunan işlemci, çok çekirdekte maksimum 2 GHz hıza ulaşıyor. Toplamda 8 çekirdek barındıran Snapdragon C, 2 MB önbellek ve 900 MHz’de çalışan Adreno GPU’yu barındıracak. Ayrıca AI işleri için Hexagon NPU da var ancak TOPS değeri açıklanmış değil.

Ek olarak platform 16 GB'a kadar LPDDR5, LPDDR5X veya LPDDR4X bellek destekliyor. Depolama tarafında PCIe 3.0 NVMe ile UFS 2.2 ve UFS 3.1 seçenekleri bulunuyor. Bunun yanında Wi-Fi 6/6E, USB 3.1, iki adede kadar USB-C ve iki USB-A portu destekleniyor.

Giriş seviyesinde performans eşiği artabilir

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Yapılan resmi karşılaştırmalarda Snapdragon C’li sistem Intel N250 işlemcili Acer TravelMate’ten yüzde 67 daha yüksek performans sunuyor. Qualcomm ayrıca çok çekirdekli Cinebench testinde Snapdragon C'nin 2,1 kata kadar daha yüksek pil verimliliğine ulaştığını belirtiyor.

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Pil kullanımındaki performans farkı Geekbench testlerinde tek çekirdekte yüzde 44, çok çekirdekte ise yüzde 24 seviyesinde. Cinebench tarafındaysa Snapdragon C tek çekirdek testinde yüzde 50, çok çekirdek testinde ise yüzde 67 daha hızlı.

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Qualcomm aynı zamanda Snapdragon C'li bilgisayarlar için "tüm gün pil ömrü” vadediyor.

Üreticiler yeni modelleri hazırlıyor

Snapdragon C tabanlı dizüstü bilgisayarların Acer, Asus, HP ve Lenovo tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor. Üreticilerin yeni modelleri Berlin'de düzenlenecek IFA teknoloji fuarında tanıtması mümkün. Yine daha sonra CES’te de giriş seviyesinde bu işlemciyi görebiliriz.

Fiyatlandırma tarafında Qualcomm, 300 dolarlık bir fiyat seviyesine işaret etse de üreticilerin bun uyup uymayacağını ise zaman gösterecek.

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