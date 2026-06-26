Yeni Dacia Spring bu şekilde görünebilir: İşte ilk render'lar

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Tam Boyutta Gör Avrupa’nın en erişilebilir elektrikli otomobil modellerinden biri olan Dacia Spring, tamamen kabuk değiştirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Dacia, ikinci nesil "Yeni Spring" ismini ve modelin arkasından ilk resmi ipucu görsellerini paylaşmıştı. Markanın paylaştığı ipuçları ve Renault Grubu’nun yeni tasarım dili doğrultusunda bağımsız otomotiv tasarımcıları tarafından hazırlanan dijital render’lar, yeni nesil bütçe dostu elektriklisinin nasıl görünebileceğini gözler önüne seriyor.

Çin Değil, Tamamen "Avrupalı" Bir Tasarım Dili

Sektörden gelen bilgilere göre yeni nesil Dacia Spring, ilk jenerasyonun aksine artık Çin'de değil Avrupa'da üretilecek. Yeni Renault Twingo ile aynı platformu ve üretim bandını paylaşması beklenen model, tasarımsal olarak da çok daha modern ve olgun bir hatchback çizgisine kavuşuyor.

Sızan render görüntülerine ve resmi ipuçlarına baktığımızda, aracın ön ve arka profilinde Dacia’nın yeni Duster ve Bigster modellerinde gördüğümüz köşeli, kaslı ve karakteristik Y şeklindeki LED ışık imzası dikkat çekiyor. İlk neslin kompakt ve "dar" şehir arabası imajından sıyrılması beklenen yeni Spring, biraz daha genişleyen iz açıklığı ve kaslı çamurluk hatlarıyla çok daha dinamik bir duruş sergileyecek.

Gerçek 4 Koltuk ve Yeni Teknolojik Altyapı

Tam Boyutta Gör Dacia’nın resmi açıklamalarına göre yeni nesil Spring, markanın felsefesine sadık kalarak "dört gerçek koltuk" ve "kullanışlı bir bagaj hacmi" sunmaya devam edecek. Twingo'da bu değer 360 litre civarında.

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Teknik tarafta henüz bir açıklama yok ancak Twingo ile aynı altyapıyı paylaşacak olması bize bu konuda yol gösteriyor. Bu kapsamda şehir içi kullanım odaklı 60 kW batarya, 27,5 kWsa LFP batarya, 260 km civarında WLTP menzili ve 50 kW'a kadar DC hızlı şarj gibi özellikler bekleyebiliriz.

Mevcut makyajlı versiyonun bir süre daha satışta kalacağı, yeni nesil Avrupa üretimi Spring'in ise önümüzdeki süreçte yollara çıkacağı belirtiliyor. Tasarımcıların öngördüğü bu modern hatlar eğer gerçeğe dönüşürse, Dacia ucuz elektrikli pazarında dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.

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Ucuz elektrikli Dacia böyle görünebilir: İşte ilk render'lar

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