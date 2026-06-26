Yeni Dacia Spring bu şekilde görünebilir: İşte ilk render'lar

Çin Değil, Tamamen "Avrupalı" Bir Tasarım Dili
Sektörden gelen bilgilere göre yeni nesil Dacia Spring, ilk jenerasyonun aksine artık Çin'de değil Avrupa'da üretilecek. Yeni Renault Twingo ile aynı platformu ve üretim bandını paylaşması beklenen model, tasarımsal olarak da çok daha modern ve olgun bir hatchback çizgisine kavuşuyor.
Sızan render görüntülerine ve resmi ipuçlarına baktığımızda, aracın ön ve arka profilinde Dacia’nın yeni Duster ve Bigster modellerinde gördüğümüz köşeli, kaslı ve karakteristik Y şeklindeki LED ışık imzası dikkat çekiyor. İlk neslin kompakt ve "dar" şehir arabası imajından sıyrılması beklenen yeni Spring, biraz daha genişleyen iz açıklığı ve kaslı çamurluk hatlarıyla çok daha dinamik bir duruş sergileyecek.
Gerçek 4 Koltuk ve Yeni Teknolojik Altyapı
Teknik tarafta henüz bir açıklama yok ancak Twingo ile aynı altyapıyı paylaşacak olması bize bu konuda yol gösteriyor. Bu kapsamda şehir içi kullanım odaklı 60 kW batarya, 27,5 kWsa LFP batarya, 260 km civarında WLTP menzili ve 50 kW'a kadar DC hızlı şarj gibi özellikler bekleyebiliriz.
Mevcut makyajlı versiyonun bir süre daha satışta kalacağı, yeni nesil Avrupa üretimi Spring'in ise önümüzdeki süreçte yollara çıkacağı belirtiliyor. Tasarımcıların öngördüğü bu modern hatlar eğer gerçeğe dönüşürse, Dacia ucuz elektrikli pazarında dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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