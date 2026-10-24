Ucuz elektrikli otomobil yarışı kızıştı: Fiat Koala, BYD Seagull, MG HS ve iCAUR V25 | Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde; 15 bin euronun altında fiyatla gelmesi beklenen yeni Fiat Koala, yenilenen 9.800 dolarlık BYD Seagull, MG HS'nin yeni donanımları ve iCar V25'i konuştuk.

Haftanın öne çıkan otomotiv dünyası haberlerini konuştuğumuz Oto Gündem yeni bölümüyle karşınızda: 15 bin euroluk Fiat Koala’dan 9.800 dolarlık BYD Seagull’a, yerli elektrikli ticari araçtan iCAR V25'e haftanın haberleri.

Oto Gündem’in bu bölümünde Cem Sünbül ve Barış Cankı, ucuz elektrikli otomobil yarışının hem Avrupa’daki hem Türkiye’deki yansımalarını masaya yatırıyor. Önceki haftalarda geri dönülen çoklu haber formatıyla, izleyicilerin yorumlarındaki taleplere de kulak vererek yola devam ediyoruz.

İlk konumuz Fiat Koala. Citroën 2CV ile aynı platformu paylaşacağı açıklanan, 4,2 metrenin altındaki kompakt ve 15 bin euro altı fiyat hedefli bu şehir otomobili Stellantis’in Avrupa’daki küçük elektrikli otomobil planının önemli bir parçası. Tofaş’ın üretimdeki yeri ve Türkiye’ye gelme ihtimali de konuşuluyor.

İkinci durakta ikinci nesil BYD Seagull var. 9.800 dolardan başlayan fiyatı, LiDAR sensörlü versiyonları, ultra hızlı şarj teknolojisi, 30 ve 39,2 kWh’lik Blade bataryaları ve uzayan gövdesiyle Çinli üreticilerin Avrupa’nın hedeflerini nasıl geçtiğini tartışıyoruz. BYD’nin Türkiye’deki satış belirsizliği ve ÖTV başlığı da bu bölümde.

Yerli üretim tarafında Karluna Pratik’e bakıyoruz. L7e sınıfındaki bu elektrikli ticari araç; 30, 60 ve 90 kWh’lik batarya seçenekleri, 90 km/s azami hızı ve yüksek yerlilik oranıyla dikkat çekiyor. Çin’le Avrupa arasındaki üretim maliyeti farkının nedenlerine dair bir analizi de aktarıyoruz.

Ardından MG HS’in Türkiye’ye gelen yeni Premium ve Luxury Plus donanım seviyelerini fiyatları ve donanım farklarıyla karşılaştırıyoruz; Hyundai Tucson ve Chery Tiggo 7 gibi rakipler karşısındaki konumuna bakıyoruz.

Sonra menzil uzatıcı sistemiyle öne çıkan iCAUR V25'in tasarımını, 1,52 litre yakıt tüketimi iddiasını, menzilini ve Türkiye’ye gelme ihtimalini ele alıyoruz.

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