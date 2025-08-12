Giriş
    Ucuz hidrojen enerjisi için kritik mühendislik atılımı

    Bilim insanları, çalışma sıcaklığını yarıdan fazla düşüren yeni hidrojen yakıt hücresi geliştirdi. Bu buluş, maliyetleri azaltarak teknolojinin yaygınlaşmasının önünü açabilir.

    Ucuz hidrojen enerjisi için kritik mühendislik atılımı Tam Boyutta Gör
    Hidrojen yakıt hücreleri, fosil yakıt kullanımına alternatif olarak uzun süredir büyük bir potansiyel taşıyor. Ancak yüksek maliyetleri ve işletme koşulları bu teknolojinin yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden birisi oldu. Ancak şimdi Japonya’daki Kyushu Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu durumu değiştirebilecek önemli bir buluşa imza attı.

    Scıaklık ihtiyacı yarı yarıya düşürüldü

    Nature Materials dergisinde yayımlanan çalışmaya göre ekip, mevcut katı oksit yakıt hücrelerinin (SOFC) en büyük sorunlarından biri olan yüksek çalışma sıcaklığı problemini çözecek yeni bir hücre tasarladı. Geleneksel hidrojen yakıt hücreleri, hidrojen gazını doğrudan enerji ve suya dönüştürürken 700-800°C gibi son derece yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyuyor. Bu da hem malzeme maliyetlerini artırıyor hem de sistemlerin kullanımını sınırlıyor.

    Ucuz hidrojen enerjisi için kritik mühendislik atılımı Tam Boyutta Gör
    Yeni geliştirilen hücre ise sadece 300°C sıcaklıkta çalışabiliyor. Bilim insanları çalışma sıcaklığı bu seviyeye çekmek malzeme maliyetlerini önemli ölçüde düşürürken tüketici seviyesindeki sistemlerin de önünü açıyor.

    Bu başarının sırrı ise hücrenin elektrolit tabakasında yatıyor. Araştırmacılar, protonların (pozitif yüklü hidrojen iyonları) kristal yapı içinde daha verimli hareket etmesini sağlamak için baryum stannat ve baryum titanat bileşiklerini tercih etti. Bu malzemeler, skandiyum ile katkılandığında düşük sıcaklıkta bile yüksek verim sağladı. Skandiyum atomlarının oksijen atomlarına bağlanarak “geniş ve yumuşak titreşimli bir moleküler otoyol” oluşturduğu, bu sayede protonların olağanüstü düşük enerji bariyeriyle hareket edebildiği tespit edildi.

    Her ne kadar 300°C halen yüksek bir sıcaklık olsa da bu gelişme, hidrojen yakıt hücrelerinde çalışma sıcaklığını ve maliyetleri daha da düşürme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu tür ilerlemeler, gelecekte hidrojen enerjisinin çok daha yaygın ve erişilebilir olmasının önünü açabilir.

    (Görseller temsilidir)

