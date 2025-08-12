Ucuz hidrojen enerjisi için kritik mühendislik atılımı

Scıaklık ihtiyacı yarı yarıya düşürüldü
Nature Materials dergisinde yayımlanan çalışmaya göre ekip, mevcut katı oksit yakıt hücrelerinin (SOFC) en büyük sorunlarından biri olan yüksek çalışma sıcaklığı problemini çözecek yeni bir hücre tasarladı. Geleneksel hidrojen yakıt hücreleri, hidrojen gazını doğrudan enerji ve suya dönüştürürken 700-800°C gibi son derece yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyuyor. Bu da hem malzeme maliyetlerini artırıyor hem de sistemlerin kullanımını sınırlıyor.
Bu başarının sırrı ise hücrenin elektrolit tabakasında yatıyor. Araştırmacılar, protonların (pozitif yüklü hidrojen iyonları) kristal yapı içinde daha verimli hareket etmesini sağlamak için baryum stannat ve baryum titanat bileşiklerini tercih etti. Bu malzemeler, skandiyum ile katkılandığında düşük sıcaklıkta bile yüksek verim sağladı. Skandiyum atomlarının oksijen atomlarına bağlanarak “geniş ve yumuşak titreşimli bir moleküler otoyol” oluşturduğu, bu sayede protonların olağanüstü düşük enerji bariyeriyle hareket edebildiği tespit edildi.
Her ne kadar 300°C halen yüksek bir sıcaklık olsa da bu gelişme, hidrojen yakıt hücrelerinde çalışma sıcaklığını ve maliyetleri daha da düşürme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu tür ilerlemeler, gelecekte hidrojen enerjisinin çok daha yaygın ve erişilebilir olmasının önünü açabilir.
(Görseller temsilidir)Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: