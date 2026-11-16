Ucuz otomobil hedefi zorlaşıyor: Stellantis’ten maliyet uyarısı

Yapay Zeka Özeti:
- Stellantis, artan parça maliyetleri nedeniyle uygun fiyatlı otomobil üretmenin zorlaştığını duyurdu. CEO Antonio Filosa, çip ve ham madde baskısının 2028'e kadar süreceğini söyledi. Şirket, Çinli rakiplerle yarışmak için Leapmotor ile iş birliği yapacak. İtalya'da üretilecek uygun fiyatlı elektrikli modellerin yanı sıra yeni nesil teknolojiler de ortaklaşa geliştirilecek. Atılan bu adımlarla Avrupa'daki giriş seviyesi otomobil pazarının canlandırılması hedefleniyor.
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İtalya’nın otomotiv tedarikçileri birliği Anfia’nın Milano’daki yıllık toplantısında konuşan Filosa, hem Stellantis’in hem de tedarikçilerinin önümüzdeki iki yılda önemli maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalacağını belirtti. Ham maddelerin yanı sıra bellek çipleri, baskılı devre kartları ve yarı iletkenler de bu baskının kaynakları arasında gösterildi.
Filosa, rekabet gücünün artırılması için İtalya ve Avrupa Birliği’nden özellikle enerji maliyetleri konusunda destek istedi. Karbon emisyonları dahil çeşitli alanlarda düzenlemelerin otomotiv sektörü için daha elverişli hale getirilmesi gerektiğini de söyledi.
Uygun fiyatlı elektriklilerde Leapmotor desteği
Şirketin bu kapsamda en az iki model hazırladığı belirtiliyor. Bunlardan birinin, Paris’te tanıtılan Citroen 2CV konseptinin seri üretim versiyonu olması bekleniyor. “E-car” olarak adlandırılan bu otomobillerle Avrupa’da giderek daralan giriş seviyesi otomobil pazarının yeniden canlandırılması hedefleniyor.
Leapmotor ile iş birliği yalnızca bu modellerle sınırlı kalmayacak. Filosa’ya göre iki şirket, gelecekte kullanılacak elektrik ve elektronik sistemlerini de birlikte geliştirecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: