Ucuz otomobil hedefi zorlaşıyor: Stellantis’ten maliyet uyarısı

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Oynat Stellantis, artan parça maliyetleri nedeniyle uygun fiyatlı otomobil üretmenin zorlaştığını duyurdu. CEO Antonio Filosa, çip ve ham madde baskısının 2028'e kadar süreceğini söyledi. Şirket, Çinli rakiplerle yarışmak için Leapmotor ile iş birliği yapacak. İtalya'da üretilecek uygun fiyatlı elektrikli modellerin yanı sıra yeni nesil teknolojiler de ortaklaşa geliştirilecek. Atılan bu adımlarla Avrupa'daki giriş seviyesi otomobil pazarının canlandırılması hedefleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Otomobil üreticileri Çinlilerle rekabet için uygun fiyatlı modeller geliştirmeye çalışırken yükselen üretim maliyetleri bu hedefi zorlaştırıyor. Stellantis CEO’su Antonio Filosa’nın son açıklamaları da önümüzdeki iki yılda fiyatları kontrol altında tutmanın üreticiler için kolay olmayacağına işaret ediyor. Filosa’ya göre ham madde ve elektronik parçalardaki maliyet artışları, 2027’de ve muhtemelen 2028’de de şirketin ve tedarikçilerinin gündeminde kalacak.

İtalya’nın otomotiv tedarikçileri birliği Anfia’nın Milano’daki yıllık toplantısında konuşan Filosa, hem Stellantis’in hem de tedarikçilerinin önümüzdeki iki yılda önemli maliyet artışlarıyla karşı karşıya kalacağını belirtti. Ham maddelerin yanı sıra bellek çipleri, baskılı devre kartları ve yarı iletkenler de bu baskının kaynakları arasında gösterildi.

Filosa, rekabet gücünün artırılması için İtalya ve Avrupa Birliği’nden özellikle enerji maliyetleri konusunda destek istedi. Karbon emisyonları dahil çeşitli alanlarda düzenlemelerin otomotiv sektörü için daha elverişli hale getirilmesi gerektiğini de söyledi.

Uygun fiyatlı elektriklilerde Leapmotor desteği

Tam Boyutta Gör Filosa, Stellantis’in 2028’de satışa sunmayı planladığı küçük ve uygun fiyatlı elektrikli otomobillerin geliştirilmesinde Leapmotor ile çalışacağını doğruladı. Yeni modeller, İtalya’daki Pomigliano fabrikasında üretilecek.

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Şirketin bu kapsamda en az iki model hazırladığı belirtiliyor. Bunlardan birinin, Paris’te tanıtılan Citroen 2CV konseptinin seri üretim versiyonu olması bekleniyor. “E-car” olarak adlandırılan bu otomobillerle Avrupa’da giderek daralan giriş seviyesi otomobil pazarının yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Leapmotor ile iş birliği yalnızca bu modellerle sınırlı kalmayacak. Filosa’ya göre iki şirket, gelecekte kullanılacak elektrik ve elektronik sistemlerini de birlikte geliştirecek.

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Ucuz otomobil hedefi zorlaşıyor: Stellantis’ten maliyet uyarısı

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