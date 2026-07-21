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    Ucuz Patriot füzesi geliyor: Maliyeti yüzde 50’den fazla düşecek

    Lockheed Martin, Patriot hava savunma sistemi için maliyeti yarıdan fazla düşüren yeni PAC-3 ACE füzesini tanıttı. Füzenin 2028'de üretime girmesi ve Avrupa'da da üretilmesi hedefleniyor.

    Ucuz Patriot füzesi geliyor: Maliyeti yüzde 50’den fazla düşecek Tam Boyutta Gör
    Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'da artan füze saldırılarının ardından hava savunma sistemlerine yönelik talep artmış durumda. Bu kapsamda ABD'li savunma devi Lockheed Martin, Patriot hava savunma sistemi için daha düşük maliyetli yeni bir önleyici füze geliştirdiğini duyurdu.

    İngiltere'deki Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda tanıtılan PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) isimli yeni füzenin, mevcut PAC-3 MSE önleyici füzesinin çok daha düşük maliyetle üretileceği açıklandı. ABD Ordusu bütçe belgelerine göre bir PAC-3 MSE füzesinin maliyeti yaklaşık 4 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Buna göre ACE'nin birim maliyetinin 2 milyon doların altında olması hedefleniyor.

    Mevcut Patriot altyapısıyla uyumlu

    Patriot sistemi, yer tabanlı radarlarla uçakları, seyir füzelerini ve kısa menzilli balistik füzeleri tespit ederek bunları önleme füzeleriyle havada imha ediyor. Sistemin en gelişmiş önleme mühimmatı olan PAC-3 MSE, hedefi "hit-to-kill" teknolojisi sayesinde doğrudan çarparak etkisiz hale getiriyor.

    Ucuz Patriot füzesi geliyor: Maliyeti yüzde 50’den fazla düşecek Tam Boyutta Gör
    Lockheed Martin'e göre yeni PAC-3 ACE, mevcut Patriot silah sistemi ile Integrated Battle Command System (IBCS) altyapısına doğrudan entegre olacak. Böylece yeni bir eğitim süreci veya ayrı bir lojistik zinciri gerektirmeden mevcut Patriot bataryalarında kullanılabilecek.

    Lockheed Martin, yeni füzenin 36 ay içinde geliştirilerek 2028'de ilk üretim aşamasına ulaşabileceğini belirtti Şirket, mevcut Patriot altyapısından yararlanılması sayesinde bu sürenin büyük ölçekli bir füze savunma programı için oldukça kısa olduğunu değerlendiriyor. Füzenin maliyeti ise itki sağlayan katı yakıtlı roket motorları ile hedef tespiti ve takibini yapan arayıcı başlıklarda yapılacak değişikliklerle azaltılacağı söylendi.

    Füze tehditlerine yönelik geliştirildi

    Şirkete göre ACE, düşük maliyetli dron önleme sistemleri ile Patriot'un en gelişmiş füzesi olan PAC-3 MSE arasında konumlanacak. Yeni füze uçaklar, seyir füzeleri, kısa menzilli balistik füzeler ve belirli orta menzilli balistik füze tehditlerine karşı kullanılmak üzere geliştiriliyor. Şirket, yeni füzenin insansız hava araçları için geliştirilmediğini özellikle vurguladı.

    Bu arada şirket, PAC-3 ACE füzesinin ABD ve Avrupa'daki sanayi ortaklarıyla birlikte üretilebileceğini aktardı. Henüz isim verilmese de şirketin füze birimi başkanı Tim Cahill, birçok Avrupa ülkesiyle görüşmeler yürüttüklerini belirterek, geliştirilecek kabiliyetin zamanla tamamen Avrupa'da üretilen ve Avrupa kaynaklı bir füzeye dönüşebileceğini ifade etti. Lockheed Martin ayrıca kısa süre önce Alman savunma şirketi Rheinmetall ile Almanya'da ATACMS üretimine yönelik bir mutabakat imzalamıştı.

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