OLED ekranlar ucuz telefonlara iniyor: HD çözünürlük yeniden gündemde

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Oynat Akıllı telefon pazarındaki daralma, üreticileri bütçe dostu cihazlar için yeni çözümlere yöneltti. Samsung ve BOE, maliyeti düşürmek için HD çözünürlüklü OLED paneller üretmeyi planlıyor. Yükselen bellek fiyatları ve düşen talep yüzünden atılan bu adım, yaklaşık 100 milyonluk HD LCD pazarını yenilemeyi hedefliyor. Ancak üretim maliyetleri konusunda üreticilerin anlaşması gerekiyor. Fiyat engeli aşılırsa, yakın zamanda ucuz telefonlarda da OLED kalitesi görebileceğiz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Akıllı telefon pazarındaki daralma, ekran üreticilerini daha düşük maliyetli OLED paneller geliştirmeye yöneltti. Samsung Display, BOE ve Tianma'nın Oppo ve Vivo gibi üreticilerle HD çözünürlüklü OLED ekranların tedariki konusunda görüşmeler yürüttüğü bildiriliyor.

Şirketlerin temel hedefi, mevcut HD çözünürlüklü LCD ekranların yerini daha gelişmiş OLED panellerle değiştirmek ve üretim hatlarının kapasite kullanım oranını artırmak. Bu sayede, OLED teknolojisi daha uygun fiyatlı telefonlarda yaygınlaşabilir.

Günümüzde OLED ekran kullanan giriş seviyesi akıllı telefonlarda bile genellikle FHD veya daha yüksek çözünürlük tercih ediliyor. Örneğin Samsung'un Galaxy A18 modeli, 1080 x 2340 piksel çözünürlüklü FHD+ OLED ekranla geliyor. Yeni plan kapsamında ise 720p çözünürlüğe sahip HD OLED panellerin geliştirilmesi gündemde.

Akıllı telefon pazarındaki daralma üreticileri zorluyor

Panel üreticilerinin bu seçeneği değerlendirmesinin arkasında akıllı telefon pazarındaki daralma bulunuyor. Bellek fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, akıllı telefonların üretim maliyetlerini artırırken tüketici talebini de olumsuz etkiliyor. Omdia'nın tahminlerine göre küresel akıllı telefon sevkiyatları 2026 yılında geçen yıla kıyasla yüzde 12 düşerek 1 milyar 97 milyon adede gerileyebilir.

Bu düşüş, OLED panel üretim hatlarının kapasite kullanım oranlarını da baskılıyor. Samsung Display ve diğer üreticiler, HD çözünürlüklü OLED panelleri ürün portföylerine ekleyerek daha geniş bir pazara ulaşmayı ve üretim hatlarındaki sabit maliyet yükünü azaltmayı amaçlıyor.

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Maliyetler sorun oluşturabilir

Bununla birlikte HD OLED üretiminin ekonomik açıdan sürdürülebilir olması için önemli bir maliyet sorunu bulunuyor. Oppo ve Vivo gibi üreticilerin, HD LCD ekranlarla benzer fiyat seviyesinde OLED panel talep ettiği belirtiliyor.

Ancak daha düşük çözünürlüklü panellerde yeni nesil OLED malzemelerinin kullanılması, üretim maliyetlerini artırarak panel üreticilerinin zarar etmesine neden olabilir. Bu nedenle tarafların panel fiyatları, teknik özellikler ve kullanılacak malzemeler konusunda anlaşması gerekiyor.

Samsung Display'in HD OLED panelleri sert OLED üretim hatlarında, BOE ve diğer Çinli üreticilerin ise esnek OLED üretim hatlarında üretmeyi değerlendirdiği belirtiliyor. Küresel akıllı telefon pazarında HD çözünürlüklü LCD ekranların kullanıldığı cihazların sayısının yaklaşık 100 milyon adet olduğu tahmin ediliyor. Bu pazarın OLED'e geçişi, panel üreticileri için önemli bir üretim hacmi oluşturabilir.

HD OLED ekranlar amiral gemilerinde yıllar önce kullanılıyordu

HD çözünürlüklü OLED ekranlar, günümüzde üst segment telefonlarda neredeyse tamamen terk edilmiş durumda. Samsung, 2012 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S3 ve Galaxy Note 2 modellerinde 720 x 1280 piksel çözünürlüklü OLED paneller kullanmıştı. Şirket, 2013 yılında tanıttığı Galaxy S4 ile birlikte FHD çözünürlüklü OLED ekranlara geçiş yaptı.

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Ucuz telefonlara HD çözünürlüklü OLED ekranlar geliyor

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