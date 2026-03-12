Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ucuz telefon dönemi kapanıyor, maliyetler yüzde 25 arttı

    Yapılan araştırmalar bellek krizi ile birlikte akıllı telefonların RAM ve depolama maliyetlerinin toplam maliyetin neredeyse yarısına eşit hale geldiğini gösteriyor. 

    Telefon Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ fırtınası nedeniyle inanılmaz oranlarda artan RAM ve NAND bellek üretim maliyetleri görünen o ki en fazla uygun fiyat segmentini vuruyor. Bir dönem 100$ altına kadar inerek rekor kıran akıllı telefonlara veda etmek üzereyiz.

    Akıllı telefon maliyetleri artıyor

    Yapılan pazar araştırmasına göre RAM ve NAND üretim maliyetlerinin artması akıllı telefon maliyetlerini yukarı çekmeye başladı. Mobil RAM maliyetlerinde yüzde 50, mobil NAND maliyetlerinde ise yüzde 90’a varan artış söz konusu. Segmentine göre tüm üretim etkilenirken en fazla artış ise ne yazık ki giriş seviyesi telefonlarda oluyor.

    2026 yılının esas alındığı araştırmada 200$ altı giriş seviyesindeki ortalama bir akıllı telefonun 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB eMMC depolama maliyeti, toplam maliyetlerin yüzde 43’üne ulaştı. Bu oran önceki çeyreğe göre yüzde 25 artmış durumda. Yılın ikinci çeyreği için ise bu oran yüzde 54 civarında olacak.

    Orta seviyedeki ortalama bir telefonun 8GB LPDDR5X RAM ve 256GB UFS 4.0 depolama maliyetlerine bakıldığında 2026 ilk çeyrek için toplam maliyete oranı yüzde 25 olurken, 2026 ikinci çeyrek için toplam maliyete oranı yüzde 36 seviyesine ulaşıyor.

    Üst segmentte ise ortalama bir telefonun 16GB LPDDR5X HKMG RAM ve 512GB UFS 4.1 depolama maliyetlerine bakıldığında ilk çeyrek için yüzde 30, ikinci çeyrek için yüzde 41 toplam maliyete oranı ortaya çıkıyor. Bu kalemlerin yanında 2nm üretim sürecinin de önemli bir maliyet artışı getireceği kaydedilmiş.

    Araştırmalar giriş seviyesindeki bir akıllı telefonun 30$ civarında fiyat artışı yaşayacağını tahmin ediyor. Bu da artık 100$ altı telefon görebilmenin neredeyse imkânsız hale geleceğini gösteriyor. Premium tarafta ise 150$-200$ arasında bir tahmin mevcut. Yıl içerisinde krize bağlı olarak bu fiyat artışının devam edeceği de not düşülüyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 23 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 hafta önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 hafta önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabadan gaza basınca tak tak ses gelmesi 150 cc motor hangi ehliyet 35 k ne demek türknet davet kodu skoda roomster 1.4 benzinli yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Gigabyte A16
    Gigabyte A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum