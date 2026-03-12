Ucuz telefon dönemi kapanıyor, maliyetler yüzde 25 arttı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ fırtınası nedeniyle inanılmaz oranlarda artan RAM ve NAND bellek üretim maliyetleri görünen o ki en fazla uygun fiyat segmentini vuruyor. Bir dönem 100$ altına kadar inerek rekor kıran akıllı telefonlara veda etmek üzereyiz.

Akıllı telefon maliyetleri artıyor

Yapılan pazar araştırmasına göre RAM ve NAND üretim maliyetlerinin artması akıllı telefon maliyetlerini yukarı çekmeye başladı. Mobil RAM maliyetlerinde yüzde 50, mobil NAND maliyetlerinde ise yüzde 90’a varan artış söz konusu. Segmentine göre tüm üretim etkilenirken en fazla artış ise ne yazık ki giriş seviyesi telefonlarda oluyor.

Red Magic Cooler 8 Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 19 sa. önce eklendi

2026 yılının esas alındığı araştırmada 200$ altı giriş seviyesindeki ortalama bir akıllı telefonun 6GB LPDDR4X RAM ve 128GB eMMC depolama maliyeti, toplam maliyetlerin yüzde 43’üne ulaştı. Bu oran önceki çeyreğe göre yüzde 25 artmış durumda. Yılın ikinci çeyreği için ise bu oran yüzde 54 civarında olacak.

Orta seviyedeki ortalama bir telefonun 8GB LPDDR5X RAM ve 256GB UFS 4.0 depolama maliyetlerine bakıldığında 2026 ilk çeyrek için toplam maliyete oranı yüzde 25 olurken, 2026 ikinci çeyrek için toplam maliyete oranı yüzde 36 seviyesine ulaşıyor.

Üst segmentte ise ortalama bir telefonun 16GB LPDDR5X HKMG RAM ve 512GB UFS 4.1 depolama maliyetlerine bakıldığında ilk çeyrek için yüzde 30, ikinci çeyrek için yüzde 41 toplam maliyete oranı ortaya çıkıyor. Bu kalemlerin yanında 2nm üretim sürecinin de önemli bir maliyet artışı getireceği kaydedilmiş.

Araştırmalar giriş seviyesindeki bir akıllı telefonun 30$ civarında fiyat artışı yaşayacağını tahmin ediyor. Bu da artık 100$ altı telefon görebilmenin neredeyse imkânsız hale geleceğini gösteriyor. Premium tarafta ise 150$-200$ arasında bir tahmin mevcut. Yıl içerisinde krize bağlı olarak bu fiyat artışının devam edeceği de not düşülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

Ucuz telefonlara veda

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: