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    Udemy’de Efsane Cuma indirimleri başladı: Online kurslar yalnızca 24,99 TL

    Yeni yetkinlikler edinmek için şimdi tam zamanı. Udemy'de Efsane Cuma indirimleri başladı. Hobi edinmek, kendinizi geliştirmek, yeni sektörlere atılmak için ihtiyacınız olan kurslar Udemy'de.
    1 sa.
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    Web Siteleri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Udemy’de Efsane Cuma indirimleri başladı: Online kurslar yalnızca 24,99 TL
    Tam Boyutta Gör

    Udemy’de Efsane Cuma indirimleri başladı. Yeni bir kariyere başlamanıza, hayatınız boyunca kurduğunuz hayali gerçekleştirmenize veya günlük yaşamınızı güzelleştirmenize yardımcı olacak bir yetkinlik edinin.

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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    firat_kilic 24 dk.
    Okullara gerek kalmadı ise kapatılsın. Bu ne yaw seyyar kurs mu olur? Diploma ne işe yarıyor? Kimin eli kimin cebinde hadi bakalım :) Herkes herkese kurs veriyor biri eğiten diğeri eğitilen.... Devlet vergiyi almayı biliyor adalet eğitim ve sağlık vermekte zorlanıyor. Hep kopya sistemler papağanik muayene kelimesi bile arapça bilgisayar tamirine gidincede arıza tespit yerine bilgisayar muayenesi diyelim bari muayene ücreti diyelim :) Komple çöplük sistem !!!! Bu sistemi yıkmalı yerine gerçek ve hakikatlere dayanan sistem kurmalıyız. Yalandan DEVLET OLMAZ sen YALAN olursun sonra !
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    Rkx 9 dk. firat_kilic
    Diploma artık geçersiz,birkaç iş görüşmesinde bulundum.Diplomamı,üniversitemi soran olmadı.Tecrübeniz nedir diye soruluyor.
    Bu aralar ingilizce video derslerine bakıyorum yıllarımızı boşa harcamışız.

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    Guhong01 58 dk.
    Bu kurs 22 Ekim'de ücretsiz dağıtıldı, ALMAYIN. Lüzumsuz şekilde haberlere bile reklam koymayın, reklamın yeri var yeri.
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