Udemy’de Efsane Cuma indirimleri başladı: Online kurslar yalnızca 24,99 TL

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Terfi etmek ve hatta programcılık alanında yepyeni bir kariyere başlamak için ihtiyacınız olan yetkinlikleri tün bilgi ve yetkinlikler bu kursta. Sıfırdan HTML, Bootstrap, JavaScript, C#, Python, JAVA, Node JS, Flutter, Angular, React ve çok daha fazlasını öğrenin.

Programlamaya sıfırdan başlamak istiyor fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, Bir programlama teknolojisini öğrenirken, aniden diğerine geçtiğinizi görüyorsanız, Sektörde aranan programcı olmak için temellerinizi sapasağlam yapmak istiyorsanız, şimdi hemen bu kursa sadece 24.99 TL’ye kaydolun!