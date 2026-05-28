Steven Spielberg imzalı Disclosure Day'in son fragmanında uzaylılar yüzünü gösteriyor

Tam Boyutta Gör Bu yaz sinemaseverlerle buluşacak en heyecan verici filmlerden biri de İfşa Günü (Disclosure Day) olacak. Usta yönetmen Steven Speilberg'in (Er Ryan'ı Kurtarmak, Jurassic Park) yönettiği film, son dönemde çok daha fazla gündeme gelmeye başlayan UFO fenomenine odaklanıyor.

Kariyerinin ilk yıllarında çektiği E.T. ve Close Encounters of the Third Kind gibi filmlerle uzaylılara dair kolektif bilinci şekillendiren Spielberg'in şimdi bu konuya nasıl bir yorum getireceği merak konusu.

Disclosure Day, 12 Haziran'da Vizyona Girecek

Filmin isiminde yer alan "disclosure" (ifşaat) ifadesinden de anlaşılacağı üzere Disclosure Day, UFO fenomeninin arkasındaki gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için uğraşan insanlara odaklanıyor. Filmin Universal tarafından paylaşılan sinopsisi şöyle: "Eğer yalnız olmadığımızı öğrensen; uzaylıların olduğunu birisi sana ispatlasa, bu seni korkutur muydu? Bu yaz, gerçek yedi milyar insana açılıyor. İfşa Günü yaklaşıyor"

12 Haziran'da vizyona girecek filmin oyuncu kadrosunda Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell gibi isimler yer alıyor. Senaryoda ise David Koepp'in (Jurassic Park, Mission: Impossible) imzası bulunuyor.

