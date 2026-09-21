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    Ugreen hepsi bir arada seyahat şarj adaptörünü duyurdu

    Ugreen 67W Travel Charger şarj adaptörü ABD, Birleşik Krallık, Avrupa ve Avustralya bölgeleri için farklı priz kafaları ve voltaj desteği ile seyahat severler için geliyor. 

    Ugreen 67W Travel Charger özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Sürekli farklı ülkelere seyahat edenler için farklı priz girişlerine göre şarj adaptörleri ya da voltaj dönüştürücüler edinmek gerekiyor. Ugreen markası bunların hepsini bir arada toplayarak ideal bir alternatif hazırlamış.

    Ugreen 67W Travel Charger özellikleri ve fiyatı

    Ugreen 67W Travel Charger adaptörü seyahat severleri ihtiyacı olan her şeyi bir araya toplamış. ABD, Birleşik Krallık, Avrupa ve Avustralya için değiştirilebilir priz kafası olan cihaz 100V-240V arası akım girişi sayesinde bu ülkelerde ekstra bir dönüştürücüye ihtiyaç bırakmıyor. AirPyra 2.0 tasarım dili sayesinde iç bileşenler istif şeklinde dizilmiş ve gövde oldukça kompakt hale gelmiş.

    Dahili ekran şarj verilerini ekrana verirken adaptörün iç sıcaklık kontrol sistemi de ekrana ısı verilerini yansıtıyor. Kontrol tuşuna uzun bastığınızda şarj olan cihazların aldığı akımı optimize eden moda geçiliyor.

    2 adet USB Tip-C ve 2 adet USB Tip-A portu olan adaptör tek Tip-C portundan 67W enerji verebilirken USB Tip-A portları işe 22.5W ile sınırlı. Tüm portları aktifken yine toplamda 67W enerji veriliyor. Ugreen 67W Travel Charger şarj adaptörü 28$ fiyat etiketi ile satılacak.

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    Güneş enerjisiyle şarj olabilen elektrikli traktör

    K
    kafkas kartalı ks 7 saat önce

    YA RAKADAŞIM NE REKLAMI YA BEZDİ İNSANLAR ARTIK HER PLATFORMDA REKLAM GÖRMEKTEN.

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