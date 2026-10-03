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    Ugreen ClipBuds Pro 2 premium kulaklığını duyurdu

    Ugreen ClipBuds Pro 2 açık tasarım kulaklık modeli 11mm çift mıknatıs sürücü, 75 desibele kadar arka plan gürültüsü engelleme, 130 dilde anlık çeviri gibi özellikler barındırıyor.

    Ugreen ClipBuds Pro 2
    Açık tasarım kulaklık trendine Samsung’un da katılmasının ardından çizgi biraz daha premium seviyeye doğru kaymaya başladı. Ugreen kaliteye önem verenler için yapay zekâ destekli ve kemik iletimli kulaklığını duyurdu.

    Ugreen ClipBuds Pro 2 özellikleri ve fiyatı

    Ugreen ClipBuds Pro 2 açık tasarım kulaklık modeli farklı kulaklara uyum sağlayabilen 0.5mm hafızalı titanyum alaşımdan imal edilmiş C köprüsü kullanıyor. Hoparlör kısmı kulağı doğrudan kapatırken dış sesleri de duymanızı sağlıyor.

    Toplamda 6 adet mikrofon barındıran kulaklık bunların 4 tanesini arka plan gürültüsünü azaltmak için kullanırken iki tanesini de kemik iletimine ayırmış. Kemiklerden gelen ses ve ortamdan gelen ses yapay zekâ tarafından işlenerek 75 desibele kadar gürültü azaltılabiliyor.

    11mm çift mıknatıslı kompozit sürücüler ile Hi-Res kablosuz sertifikası alan kulaklık uzamsal ses desteği sunarken doğrusal akustik de kulaklarınıza odaklı aktarım sağlıyor. 4 kez Grammy ödülü alan Terri Lyne Carrington tarafından optimize edilen kulaklık yapay zekâ modelleri sayesinde 130 dile anlık çeviri yapabiliyor. Canlı transkript, kilit kararları yakalama ve toplantılara hazırlık şeklinde destekler mevcut.

    Aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık tek şarj ile 10 saate kadar kullanılabilirken kutusu ile bu süresi 46 saate çıkarıyor. Ugreen ClipBuds Pro 2 açık tasarım kulaklık modeli 100$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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