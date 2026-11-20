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Oynat Ugreen, ekranlı ve AVS destekli yeni 60 watt GaN şarj adaptörü X740'ı tanıttı. Ugreen X740, üzerindeki ekran sayesinde anlık güç, voltaj ve sıcaklık değerlerini gösterebiliyor. AVS teknolojisiyle uyumlu cihazları 15 dakikada yüzde 50 şarj edebilen ürün, gelişmiş ısı yönetimiyle güvenli kullanım sağlıyor. Ayrıca Apple ve Android cihazları otomatik olarak tanıyabiliyor. Çin'de 16 dolar fiyatla satışa çıkan adaptörün küresel pazara geliş tarihi henüz açıklanmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Ugreen, açılı ekrana sahip yeni 60W GaN şarj adaptörünü piyasaya sürdü. Ugreen X740 adıyla piyasaya çıkan şarj cihazı, gerçek zamanlı şarj bilgilerini gösteren ekranı ve AVS şarj protokolü desteğiyle dikkat çekiyor.

Ugreen X740 özellikleri

Ugreen X740'ın öne çıkan özelliklerinden biri, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde desteklenen AVS şarj teknolojisiyle uyumlu olması. Bu sayede cihazlar yaklaşık 15 dakikada yüzde 50 doluluğa ulaşabiliyor.

MacBook Air ve iPad Pro gibi Apple cihazlarını da destekleyen ürün, farklı cihazlarda değişen şarj hızları sunuyor. Ugreen'in paylaştığı verilere göre X740, 15 dakikalık şarj süresinde MacBook Air'in pil seviyesini yaklaşık yüzde 21, 2025 model iPad Pro'nun pil seviyesini ise yüzde 25 artırabiliyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo, iPhone 17, 16 ve 15 serileri dahil olmak üzere çeşitli Apple ürünlerini otomatik olarak tanıyabiliyor. Şarj kablosu bağlandığında ekran üzerinde ilgili cihazın adı gösteriliyor. Kullanıcılar ekran üzerinden anlık güç çıkışını, şarj protokolünü, voltajı, akımı, sıcaklığı ve şarj durumunu takip edebiliyor.

Şarj cihazı, bağlantı kurulan cihazın güç gereksinimlerini şarj boyunca izleyerek voltajı 100 mV'lik adımlarla ayarlayabiliyor. Kullanıcılar ayrıca ultra hızlı, yüksek verimlilik ve hassas şarj olmak üzere üç farklı mod arasından seçim yapabiliyor.

Android telefon sahipleri için de çeşitli özellikler sunan adaptör, Huawei, Xiaomi, Samsung ve iQOO modelleriyle uyumlu. Kullanıcılar şarj cihazının kontrol düğmesini iki saniye basılı tutarak PPS öncelikli şarj modunu etkinleştirebiliyor.

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Isı yönetimi tarafında yedinci nesil GaN teknolojisinden yararlanan X740, Ugreen'in Thermal Guard sistemini de kullanıyor. Grafit levhalar ve özel dolgu bileşenlerini bir araya getiren bu sistem, yüksek güç altında oluşan sıcaklığın kontrol edilmesini amaçlıyor.

Ugreen X740, maksimum 60W güç çıkışı sağlayan tek bir USB-C bağlantı noktasına sahip. Adaptör; 5V, 9V, 12V, 15V ve 20V çıkış profillerini destekliyor ve her birinde maksimum 3A akım sağlayabiliyor. Yaklaşık 96 gram ağırlığındaki şarj cihazı, 44 x 40 x 38 mm boyutlarında.

109 yuan (16 dolar) fiyatla Çin pazarında satışa çıkan Ugreen X740'ın küresel pazarlara ne zaman sunulacağına ilişkin ise henüz bir açıklama bulunmuyor.

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Ugreen, ekranlı ve AVS destekli 60W şarj cihazını tanıttı

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