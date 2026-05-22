Ugreen, ekranlı ve kompakt boyutlu yeni 45W şarj adaptörünü tanıttı

Ugreen 45W USB-C GaN Fast Charger özellikleri

Tasarımıyla dikkatleri çeken şarj aletinin ön bölümde yer alan küçük ekran sayesinde anlık şarj bilgileri görüntülenebiliyor. Kullanıcılar ekrandan güç çıkışı, voltaj, akım, kullanılan şarj protokolü ve sıcaklık değerlerini takip edebiliyor. Şirket ayrıca bazı Apple cihazlarını otomatik olarak tanıyabildiğini ve cihaz modelini doğrudan ekranda gösterebildiğini belirtiyor. Bunun yanında özelleştirilebilir emoji desteği de sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Ugreen, ekranın masa prizlerinde daha rahat görülebilmesi için 45 derece eğimli olarak yerleştirildiğini belirtiyor. Adaptör genel olarak gümüş renkli bir gövdeye sahipken, alt bölümde kırmızı detaylar bulunuyor. Katlanabilir priz uçları ise taşımayı daha pratik hale getiriyor.

Teknik tarafta ürün, kompakt boyutları korurken 45W’a kadar güç sağlayabilen GaN teknolojisini kullanıyor. Şirket, adaptörün yüksek hızda şarj sırasında performans düşüşü yaşamadan tam güç sunabildiğini ifade ediyor. Ugreen’in verdiği bilgilere göre bazı akıllı telefonlar yaklaşık 20 dakikada yüzde 50 seviyesine ulaşabiliyor. Tek USB-C portu üzerinden tablet ve dizüstü bilgisayarlar da hızlı şekilde şarj edilebiliyor.

Isı kontrolü için GaN çipine ek olarak grafen tabanlı soğutma malzemeleri ve özel dolgu teknolojisi kullanılmış. Böylece uzun süreli kullanımda sıcaklığın daha düşük tutulduğu belirtiliyor.

Şarj adaptörü; 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A ve 20V/2.25A güç çıkışlarını destekliyor ve maksimum 45W çıkış sunuyor. 96 gram ağırlığındaki cihaz, kompakt gövdesiyle taşınabilirlikten de ödün vermiyor.