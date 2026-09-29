Ugreen, renkli e-ink fotoğraf çerçevesini tanıttı: 6 ay pil ömrü

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Tam Boyutta Gör Ugreen, akıllı ev ürünlerini genişletmek amacıyla geliştirdiği Gallery isimli dijital fotoğraf çerçevesini tanıttı. 13,3 inç renkli e-ink (e-mürekkep) ekranla gelen cihaz, fotoğrafları ve tabloları geleneksel ekranlar gibi sürekli enerji harcamadan görüntüleyebiliyor. Şirket, ürünün tek şarjla 6 aya kadar kullanılabildiğini belirtiyor.

Gallery, LCD ve OLED panellerden farklı olarak görüntüyü ekranda tutmak için sürekli enerjiye ihtiyaç duymayan e-ink teknolojisini kullanıyor. Bu sayede duvara asılarak veya masa üzerinde kullanılarak evin dekorasyonuna dijital bir fotoğraf çerçevesi olarak eşlik edebiliyor. Ürünün arka aydınlatma içermemesi, fotoğrafların basılı tabloya daha yakın görünmesini sağlıyor.

Ugreen Gallery teknik özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör Gallery, 1.600 x 1.200 piksel çözünürlüğe, 4:3 görüntü oranına ve 150 PPI piksel yoğunluğuna sahip E Ink Spectra 6 ekran kullanıyor. Renkli e-ink teknolojisi, renk tonlarını oluşturmak için hareket edebilen ve dönebilen renkli manyetik kürelerden yararlanıyor. Bu yapı sayesinde cihaz, fotoğrafları ve sanat eserlerini arka aydınlatmaya ihtiyaç duymadan gösterebiliyor.

Ekranın etrafını saran kalın beyaz çerçeve de ürünün geleneksel bir tablo görünümüne yaklaşmasını sağlıyor. Özellikle duvar üzerinde kullanılmak üzere tasarlanan Gallery, kutu içeriğindeki masa standıyla düz bir zemine de yerleştirilebiliyor.

Ugreen Gallery, şirketin akıllı ev ve IoT ürünleriyle entegre çalışabiliyor. Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarına sahip cihaz, akıllı telefonlardan fotoğraf aktarımını desteklerken Ugreen NAS sistemlerinde depolanan aile fotoğraflarını da otomatik olarak görüntüleyebiliyor.

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Bunun yanında 512 GB'a kadar microSD kart desteği sunuluyor. JPG, JPEG, PNG, HEIF, HEIC, WebP ve BMP formatlarındaki görseller destekleniyor. Kullanıcılar ayrıca cihazın sunduğu ücretsiz ve seçilmiş sanat eserleri galerisine erişerek klasik tabloları da ekranda görüntüleyebiliyor.

Fotoğrafların ekranda ne zaman değişeceği de ayarlanabiliyor. Kullanıcılar doğum günü ve yıl dönümü gibi özel günler için belirli görselleri planlayabiliyor veya cihazın kayıtlı fotoğraflar arasında otomatik geçiş yapmasını sağlayabiliyor.

Gallery'nin en öne çıkan özelliği ise sahip olduğu 10.000 mAh kapasiteli bataryasıyla tek şarjda 6 aya kadar kullanım süresi sunması. Cihazın bataryası, 20 W USB-C güç kaynağı üzerinden hızlı şarj edilebiliyor. Kablosuz bağlantıları sayesinde prize sürekli bağlı kalmadan kullanılabilmesi, ürünün evin farklı noktalarına yerleştirilmesini de kolaylaştırıyor. Ugreen, Gallery için 439 dolar tavsiye edilen satış fiyatı açıkladı.

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