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    Ugreen kedi tasarımlı şarj adaptörü duyurdu

    Ugreen X640 model numarasıyla satışa sunulan mini GaN şarj adaptörü aynı zamanda masa üzerinde duracak hoş bir dekorasyon ögesi haline de gelebiliyor.           

    Ugreen X640 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir cihazlarımız için kullandığımız şarj adaptörlerinin tasarımı belirli standartların dışına çıkmıyor. Ugreen ise gençleri hedefleyen yeni bir seri ile karşımızda. Yeni şarj adaptörü oyuncak bir kediye benziyor.

    Ugreen X640 özellikleri ve fiyatı

    Ugreen tarafından tanıtılan kedi tasarımlı şarj adaptörü sadece bir dekorasyon aracı olarak kullanılmıyor. 45W enerji aktarımı sayesinde taşınabilir konsollar ve dizüstü bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazeyi şarj edebiliyor.

    Deri dostu sıvı silikon malzemeden imal edilen adaptör, standı ile birlikte bir masa figürü de olabiliyor. GaN teknolojisi sayesinde yüksek yoğunluklarda bile verimliliğini koruyor. Tek bir USB Tip-C portundan 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A ve 20V/2.25A akım verebilen ürün 100-240V arasında giriş aralığına sahip. 150 gram ağırlığında olan şarj adaptörü 13$ fiyat etiketine sahip.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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