Ugreen kedi tasarımlı şarj adaptörü duyurdu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Taşınabilir cihazlarımız için kullandığımız şarj adaptörlerinin tasarımı belirli standartların dışına çıkmıyor. Ugreen ise gençleri hedefleyen yeni bir seri ile karşımızda. Yeni şarj adaptörü oyuncak bir kediye benziyor.

Ugreen X640 özellikleri ve fiyatı

Ugreen tarafından tanıtılan kedi tasarımlı şarj adaptörü sadece bir dekorasyon aracı olarak kullanılmıyor. 45W enerji aktarımı sayesinde taşınabilir konsollar ve dizüstü bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazeyi şarj edebiliyor.

Ugreen, ekranlı ve kompakt boyutlu 45W şarj adaptörünü tanıttı 2 hf. önce eklendi

Deri dostu sıvı silikon malzemeden imal edilen adaptör, standı ile birlikte bir masa figürü de olabiliyor. GaN teknolojisi sayesinde yüksek yoğunluklarda bile verimliliğini koruyor. Tek bir USB Tip-C portundan 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A ve 20V/2.25A akım verebilen ürün 100-240V arasında giriş aralığına sahip. 150 gram ağırlığında olan şarj adaptörü 13$ fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: