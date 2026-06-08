Ugreen kedi tasarımlı şarj adaptörü duyurdu

Ugreen X640 özellikleri ve fiyatı
Ugreen tarafından tanıtılan kedi tasarımlı şarj adaptörü sadece bir dekorasyon aracı olarak kullanılmıyor. 45W enerji aktarımı sayesinde taşınabilir konsollar ve dizüstü bilgisayarlara kadar geniş bir yelpazeyi şarj edebiliyor.
Deri dostu sıvı silikon malzemeden imal edilen adaptör, standı ile birlikte bir masa figürü de olabiliyor. GaN teknolojisi sayesinde yüksek yoğunluklarda bile verimliliğini koruyor. Tek bir USB Tip-C portundan 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A ve 20V/2.25A akım verebilen ürün 100-240V arasında giriş aralığına sahip. 150 gram ağırlığında olan şarj adaptörü 13$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.