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    Ukrayna umudunu dronlara bağladı: Sadece bu yıl 10 milyon dron üretecek

    Rusya'ya karşı verdiği savaşta dronların son derece etkili olduğunu gören Ukrayna, bu alanda giderek daha iddialı hâle geliyor. Hedef sadece 2026'da 10 milyon dron üretmek.

    Ukrayna bu yıl 10 milyon dron üretecek Tam Boyutta Gör
    Düşük maliyetlerine karşın büyük etki yaratabilen dronlar, modern savaşların seyrini hızla değiştiriyor. Yıllardır devam Ukrayna-Rusya Savaşı, cephede yaşanan bu dönüşümün en önemli örneklerinden biri hâline gelmiş durumda. Bu yüzden Ukrayna, insansız hava araçlarına giderek daha fazla yatırım yapıyor.

    Başlangıçta keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılan Ukrayna dronları, bugün artık uzun menzilli saldırılar düzenleyebilen, elektronik harp görevleri üstlenebilen ve hatta diğer dronları avlayabilen gelişmiş platformlara dönüşmüş durumda. Bu dönüşüm, Ukrayna'nın savunma sanayisindeki yerini de değiştirdi. Küresel ölçekte en büyük dron üreticilerinden biri hâline gelmeyi hedefleyen Ukrayna, bu hedefe ulaşmak için önemli adımlar atıyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin yıllık dron üretim kapasitesinin şu anda 10 milyon adede ulaştığını, yakın gelecekte ise bunun 20 milyon adede çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Zelenski'nin açıklaması, Avrupa Birliği ile imzalanan 1,1 milyar dolarlık yeni Dron Anlaşması ile aynı döneme denk geldi. Söz konusu anlaşma, Ukrayna'nın yerli dron üretimini finansal ve endüstriyel açıdan destekleyerek üretim kapasitesini daha da artırmayı amaçlıyor.

    Bu açıklama, Ukrayna'nın savaş boyunca hızla büyüttüğü savunma sanayisinin ulaştığı ölçeği göstermesi açısından dikkat çekiyor. Son yıllarda kurulan yeni üretim tesisleri ve özel sektör yatırımları sayesinde ülke, farklı görevler için geliştirilen FPV saldırı dronlarından uzun menzilli kamikaze sistemlerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesi üretmeye başladı.

    1,1 Milyar Dolarlık AB Anlaşması Ukrayna'nın Elini Güçlendirecek

    Ukrayna bu yıl 10 milyon dron üretecek Tam Boyutta Gör
    Üretim kapasitesindeki bu büyüme, Avrupa Birliği'nin açıkladığı yeni savunma desteğiyle de doğrudan bağlantılı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de doğruladığı 1,1 milyar dolarlık Dron Anlaşması, Ukrayna'nın savunma sanayisini güçlendirmeyi ve özellikle dron üretimini hızlandırmayı hedefliyor.

    Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, anlaşma kapsamında şu ana kadar altı ayrı iş birliği protokolünün tamamlandığını açıkladı. Umerov ayrıca 20'den fazla ülkenin de aynı iş birliği modeline katılmak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Bu gerçekleşirse Ukrayna'nın yalnızca Avrupa'dan değil, çok daha geniş bir uluslararası ortak ağından finansman ve üretim desteği alması mümkün olabilir.

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